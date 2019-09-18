2019-09-18T12:12:02+03:00
Общество

На работу теперь пораньше: часть дороги около ТЦ «Авангард» перекрыли на целый месяц

Энергетики будут перекладывать теплосеть
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Объезжать участок нужно по встречной полосе. Фото: администрация ВладивостокаОбъезжать участок нужно по встречной полосе. Фото: администрация Владивостока
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Специалисты сняли асфальт и раскопали часть дороги около ТЦ «Авангард». Энергетики будут перекладывать теплосеть. Место уже огородили бетонными блоками. Работы планируют закончить к 15 октября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию города. Автомобильное движение и парковка ограничена, объезжать участок нужно по встречной полосе.

Энергетики ДГК начали реконструкцию теплосети на улице Светланской. На время работ горячую воду отключили у 65 домов. Перекладка повысит надежность всей системы теплоснабжения. Благодаря капитальному ремонту, жители своевременно получат отопление. И в будущем у них будет возникать меньше казусов с подачей горячего водоснабжения.

Представители энергетической компании просят всех жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. В свою очередь, они приложат все усилия, для того чтобы сократить период выполнения работ.

Напомним, в сентябре начался заключительный этап ремонта – теплотрассу капитально отремонтируют на трёх участках по улицам Пушкинская, Новоивановская и Светланская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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