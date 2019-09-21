Минус два авто: на дрифт-битве под Владивостоком кипят страсти и кувыркаются машины

Дрифт-шоу "РДС без границ" на "Примринге", которым приморские гонщики закрывают 21 сентября сезон, оказалось богатым на происшествия, сообщает корреспондент "Комсомольской правды - Владивосток". Разбито уже два автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733369" frameborder="0"></iframe> Григорий Гусев разбил авто на дрифт-шоу на Примринге.

Во время турнира Drift Attack между собой соревновались гонщики Григорий Гусев и Алексей Передерей. По итогам сезона они занимают вторую и третью строчки в личном зачете соответственно. В какой-то момент Toyota Chaser Григория налетела на покрышки и перевернулась.

- У меня был темп быстрее, а трасса построена таким образом, что траектории автомобилей пересекаются. Алексей Передерей выезжает передо мной с большой дымовой завесой. И я просто не видел, куда ехать, - рассказывает после аварии Григорий.

Разбитый Toyota ChaserФото: Милана СОКОЛ

Сам он не пострадал, во всяком случае отмахивается - ничего страшного. А вот Chaser уже не подлежит восстановлению.

Toyota Chaser восстановлению не подлежит, говорит гонщикФото: Милана СОКОЛ

Далее Гусев продолжил выступать уже на подменном автомобиле Toyota Mark II.

Григорий Гусев пересел на подменный автомобильФото: Милана СОКОЛ

Через некоторое время произошла еще одна авария. Теперь уже пострадал автомобиль Алексея Линькова. Его столкнул, опять же, Алексей Передерей.

Еще минус один авто. Алексея Линькова столкнул Алексей ПередерейФото: Милана СОКОЛ

В спортивном шоу «РДС без границ» принимают участие гонщики пяти городов — Владивостока, Артёма, Находки, Дальнегорска и Хабаровска. Спортсмены сегодня проведут пять зрелищных дрифт-турниров, каждый из которых станет элементом своеобразного шоу. Мероприятие станет своеобразным закрытием дрифт-сезона, который в этом году подпортила новость о переносе традиционной битвы D1.