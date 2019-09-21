Минус два авто: на дрифт-битве под Владивостоком кипят страсти и кувыркаются машины
Дрифт-шоу "РДС без границ" на "Примринге", которым приморские гонщики закрывают 21 сентября сезон, оказалось богатым на происшествия, сообщает корреспондент "Комсомольской правды - Владивосток". Разбито уже два автомобиля.
Григорий Гусев разбил авто на дрифт-шоу на Примринге.
Во время турнира Drift Attack между собой соревновались гонщики Григорий Гусев и Алексей Передерей. По итогам сезона они занимают вторую и третью строчки в личном зачете соответственно. В какой-то момент Toyota Chaser Григория налетела на покрышки и перевернулась.
- У меня был темп быстрее, а трасса построена таким образом, что траектории автомобилей пересекаются. Алексей Передерей выезжает передо мной с большой дымовой завесой. И я просто не видел, куда ехать, - рассказывает после аварии Григорий.
Разбитый Toyota ChaserФото: Милана СОКОЛ
Сам он не пострадал, во всяком случае отмахивается - ничего страшного. А вот Chaser уже не подлежит восстановлению.
Toyota Chaser восстановлению не подлежит, говорит гонщикФото: Милана СОКОЛ
Далее Гусев продолжил выступать уже на подменном автомобиле Toyota Mark II.
Григорий Гусев пересел на подменный автомобильФото: Милана СОКОЛ
Через некоторое время произошла еще одна авария. Теперь уже пострадал автомобиль Алексея Линькова. Его столкнул, опять же, Алексей Передерей.
Еще минус один авто. Алексея Линькова столкнул Алексей ПередерейФото: Милана СОКОЛ
В спортивном шоу «РДС без границ» принимают участие гонщики пяти городов — Владивостока, Артёма, Находки, Дальнегорска и Хабаровска. Спортсмены сегодня проведут пять зрелищных дрифт-турниров, каждый из которых станет элементом своеобразного шоу. Мероприятие станет своеобразным закрытием дрифт-сезона, который в этом году подпортила новость о переносе традиционной битвы D1.
ИСТОЧНИК KP.RU