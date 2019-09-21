2019-09-21T09:07:34+03:00
Спорт

Минус два авто: на дрифт-битве под Владивостоком кипят страсти и кувыркаются машины

Закрытие сезона выдалось напряженным [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль Григория Гусева перевернулся на трекеАвтомобиль Григория Гусева перевернулся на трекеФото: Милана СОКОЛ
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Дрифт-шоу "РДС без границ" на "Примринге", которым приморские гонщики закрывают 21 сентября сезон, оказалось богатым на происшествия, сообщает корреспондент "Комсомольской правды - Владивосток". Разбито уже два автомобиля.

Григорий Гусев разбил авто на дрифт-шоу на Примринге.

Во время турнира Drift Attack между собой соревновались гонщики Григорий Гусев и Алексей Передерей. По итогам сезона они занимают вторую и третью строчки в личном зачете соответственно. В какой-то момент Toyota Chaser Григория налетела на покрышки и перевернулась.

- У меня был темп быстрее, а трасса построена таким образом, что траектории автомобилей пересекаются. Алексей Передерей выезжает передо мной с большой дымовой завесой. И я просто не видел, куда ехать, - рассказывает после аварии Григорий.

Разбитый Toyota Chaser Фото: Милана СОКОЛ

Разбитый Toyota ChaserФото: Милана СОКОЛ

Сам он не пострадал, во всяком случае отмахивается - ничего страшного. А вот Chaser уже не подлежит восстановлению.

Toyota Chaser восстановлению не подлежит, говорит гонщик Фото: Милана СОКОЛ

Toyota Chaser восстановлению не подлежит, говорит гонщикФото: Милана СОКОЛ

Далее Гусев продолжил выступать уже на подменном автомобиле Toyota Mark II.

Григорий Гусев пересел на подменный автомобиль Фото: Милана СОКОЛ

Григорий Гусев пересел на подменный автомобильФото: Милана СОКОЛ

Через некоторое время произошла еще одна авария. Теперь уже пострадал автомобиль Алексея Линькова. Его столкнул, опять же, Алексей Передерей.

Еще минус один авто. Алексея Линькова столкнул Алексей Передерей Фото: Милана СОКОЛ

Еще минус один авто. Алексея Линькова столкнул Алексей ПередерейФото: Милана СОКОЛ

В спортивном шоу «РДС без границ» принимают участие гонщики пяти городов — Владивостока, Артёма, Находки, Дальнегорска и Хабаровска. Спортсмены сегодня проведут пять зрелищных дрифт-турниров, каждый из которых станет элементом своеобразного шоу. Мероприятие станет своеобразным закрытием дрифт-сезона, который в этом году подпортила новость о переносе традиционной битвы D1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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