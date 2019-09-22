«Поймать и привязать»: приморцы о юной красавице из Владивостока, пропавшей во второй раз за месяц

Шестнадцатилетняя Вероника неделю назад, 15 сентября, ушла из дома и не вернулась. За последний месяц ее разыскивают уже во второй раз, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Девушка в конце августа этого года уже безвестно уходила из дома. Ориентировки с ее лицом быстро разлетелись в СМИ и социальных сетях. К поискам было привлечены многие граждане города.

Подросток нашлась спустя больше двух недель поисков. Но как оказалось ненадолго. Через буквально пять дней ее вновь объявили в розыск. Одежда и фотография теперь другие, но девушка та же.

Приморцы отреагировали на новость о вторичной пропаже с равнодушием.

- Опять что ли? – гласят комментарии в интернете.

Некоторые жители и вовсе предложили родителям пойти на крайние меры и привязать ребенка.

- Поймать и привязать, чтобы не убегала. Найдись, Вероничка! – пишет женщина.

Рост Вероники около 173 сантиметров. Худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волос темный. В этот раз была одета в зеленые брюки, такого же цвета футболку и бело-голубые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 27 – 26 – 88 – ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.