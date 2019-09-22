Дрифт-атака, чудеса парковки, авто-трио и кульбиты – приморцы оценили «РДС без границ»
Дрифт-шоу «РДС без границ» с размахом состоялось в Приморье. Площадкой для принципиально новых соревнований стал «Примринг», где по традиции проходят все официальные мероприятия, связанные с автоспортом. Отсутствие строгого регламента, измененная конфигурация трассы и еще более зрелищные прокаты – несомненно, пришлись зрителям по вкусу. К тому же болельщики смогли сами выбрать победителей заездов, ведь именно они выступили в роли судей, сообщает корреспондент «КП»-Владивосток», побывавший на соревнованиях.
Дрифт-шоу "РДС без границ".Милана СОКОЛ
«РДС без границ» – сразу пять дрифт-турниров, в каждом из которых свой победитель. При этом определить фаворита предстояло именно зрителям с помощью оваций, все данные фиксировались шумомером. Поэтому пилотам понадобились не только профессиональные навыки вождения, но и харизма, а также наличие преданных поклонников. Болельщиков, к слову, оказалось довольно много, благоприятная погода способствовала закрытию сезона дрифта в Приморье.
На центральных трибунах почти не оказалось свободных местФото: Милана СОКОЛ
С дымком к победеФото: Милана СОКОЛ
Дух соревнований захватил «Приморское кольцо» с самого утра. Так, еще на тренировке без боевого коня остался опытный спортсмен, наставник многих пилотов и по совместительству член жюри «РДС-Восток», Дмитрий Семенюк. Однако коллеги по цеху не бросили товарища в беде, машиной для заездов с мэтром поделился Егор Скрипников.
Дмитрий Семенюк позаимствовал авто у коллеги по цехуФото: Милана СОКОЛ
Очаровательная группа поддержкиФото: Милана СОКОЛ
Первым испытанием для гонщиков стали одиночные заезды с препятствием. В окружении тяжелой техники, контейнеров и шин, задача попасть по подвешенным мячам, оказалась не самой легкой. Под бурные овации зрителей победителем турнира Tanso стал Григорий Гусев.
Григорий Гусев из НаходкиФото: Милана СОКОЛ
Следующей по заданию была дрифт-парковка. Во время этого состязания мастера управляемого заноса удивили зрителей скоростной постановкой «в гараж». Лучшим по признанию трибун здесь оказался Павел Киселев.
Скоростная парковкаФото: Милана СОКОЛ
Церемония награждения, Павел КиселевФото: Милана СОКОЛ
Наиболее зрелищным стал турнир Drift Attack, буквально отражающий смысл названия «РДС без границ». В стремлении продемонстрировать лучший результат, ребята пустились «во все тяжкие», не щадя свои прокачанные авто. Одним из самых сокрушительных за историю «РДС-Восток», оказался заезд вице-чемпиона сезона Григория Гусева. Как ранее рассказывала «Комсомолка», после кульбита на крышу его авто не подлежит восстановлению. Не смотря на все старания и поддержку зрителей, лидером в этом состязании стал Алексей Передерей, после технического схода одного из своих соперников.
Сокрушительный заезд Григория ГусеваФото: Милана СОКОЛ
Алексей ПередерейФото: Милана СОКОЛ
Настоящий дрифт-беспредел начался во время парных заездов. Рассудить Tsuiso оказалось сложно не только зрителям, но и опытным судьям. По результатам соревнований пары в ТОП-8 распределились следующим образом: Григорий Гусев на запасной машине выступил против Павла Киселева, самый юный дрифтер России Денис Сорокопуд схлестнулся с опытным Алексеем Линьковым, Дмитрий Семенюк померился силами со своим учеником Константином Распевиным, а Егор Скрипников встретился на треке с Константином Горчаковым.
Алексей Передерей VS Денис СорокопудФото: Милана СОКОЛ
За рулем Егор СкрипниковФото: Милана СОКОЛ
Классический дрифт, сменившись на агрессивные заезды на трассе, траекторию движения по которой выбирали сами пилоты, вызвал бурю эмоций у зрителей. Естественно, что не обошлось без столкновений, испытаний на прочность авто и переживаний трибун, да и самих спортсменов. Борьба в ТОП-4 оказалась действительно упорной. При этом зрители впервые увидели «парный дрифт» на одной машине. Дело в том, что Дмитрий Семенюк должен был побороться за выход в финал с Егором Скрипниковым, на авто которого он собственно и выступал. Опытный спортсмен принял решение не вступать в борьбу, трибуны полностью согласились с этой позицией. На радость болельщикам, гонщики поочередно проехали по половине трека, смени в друг друга за рулем.
Дмитрий Семенюк и Егор Скрипников на одном автоФото: Милана СОКОЛ
В результате упорной борьбы в финале оказались Денис Сорокопуд, Павел Киселев и Егор Скрипников. При этом для определения лидера этого турнира пришлось устраивать переезаед. Однако дух молодого спортсмена из Артема не удалось сломить ничем. Именно Денис Сорокопуд занял первое место в Tsuiso.
Самый юный гонщик РоссииФото: Милана СОКОЛ
– Все заезды, которые были после Топ-16, для меня оказались тяжелыми. В заезде с Павлом Киселевым я на финише столкнулся задней частью с ограждением, и у меня погнуло всю подвеску на левом колесе. Когда я вышел из машины в техпарке, думал, что это конец. Но механики успели подровнять тяги, однако колесо осталось кривым, вот так и ехал,– поделился уже полюбившийся приморской публике молодой спортсмен.
Во время заезда с Павлом Киселевым авто Дениса угодило в ограждениеФото: Милана СОКОЛ
У Дениса Сорокопуда уже появились поклонникиФото: Милана СОКОЛ
Апогеем шоу оказался тройной синхронный дрифт. По результатам двух заездов и зрительского голосования лучшей стала команда в составе Григорея Гусева, Алексея Передерея и Егора Скрипникова.
Лучшая троицаФото: Милана СОКОЛ
Командная победаФото: Милана СОКОЛ
Чемпионом всего дрифт-шоу стал Григорий Гусев, пожертвовавший ради этой победы своей машиной. Действующий вице-чемпион сезона 2019 отличился по результатам командного и личного зачетов.
Чемпион дрифт-шоу Григорий ГусевФото: Милана СОКОЛ
Гриша разбил любимое автоФото: Милана СОКОЛ
На этом сезон дрифта на «Примринге» завершился. Гонщикам предстоят долгие каникулы до 2020 года.
Дрифт-шоу состоялось в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
Технический паркФото: Милана СОКОЛ
У всех свои автоФото: Милана СОКОЛ
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ИСТОЧНИК KP.RU