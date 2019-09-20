2019-09-20T03:20:05+03:00
Общество

Зима близко: Приморье открыло сезон снегопадов

Первый осенний месяц оказался полон сюрпризов [фото]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Заснул осенью - проснулся зимой. Фото: novopokrovka2019.Заснул осенью - проснулся зимой. Фото: novopokrovka2019.
Изменить размер текста:

Синоптики предупреждали о том, что на этой неделе Приморье откроет зимний сезон. Большинство местных жителей к этой информации отнеслось скептически, мол, какой еще снег, на дворе сентябрь, ждем только бабье лето. Но вот вместо потепления на регион обрушился снегопад.

По данным специалистов, по большей части циклон оказал влияние на два района: Красноармейский и Тернейский. Вчера в этом удостоверились жители поселка Восток. За ночь населенный пункт превратился в большой снежный город. Под белым покрывалом оказалось все: дороги, машины, деревья, дома. Представляете себе такое: заснул осенью - проснулся зимой.

За ночь населенный пункт превратился в большой снежный город. Фото: novopokrovka2019.

За ночь населенный пункт превратился в большой снежный город. Фото: novopokrovka2019.

Пока пользователи сети молят богов, чтобы погода сжалилась и приостановила приход зимы, многие просто наслаждаются красивыми снежными видами. Тем более, что они непостоянны. В скорее в крае снова потеплеет, там, где выпали осадки, все растает и, возможно, в регионе все же придет бабье лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Девушка погибла при пожаре во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 20 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков
Вопрос с повышением зарплаты мэру Владивостока завис
В Приморье разгорается скандал: водитель автобуса с туристами напал на журналиста
Вадим Байбак: работа в рамках КСТП даст АО «Восточный Порт» мощный импульс для дальнейшего развития
Восемь северокорейских браконьеров выдворены из Приморья
Спортсмены, пострадавшие в морской аварии во Владивостоке, час добирались до берега вплавь
Константин Богданенко сложил полномочия врио вице-губернатора Приморья
Судебный пристав пришел за нарушителем, а в гостях случайно обнаружил подозреваемого в уголовном преступлении
Водитель катера в Приморье сбил яхту и оставил на погибель трех ее пассажиров
Вместе с соей из Приморья в Китай хотели вывезти опасные для здоровья людей семена амброзии
СК и прокуратура разберутся в скандале с избиением мальчика-инвалида в колледже Приморья
АО «Восточный Порт» приняло участие в работе международной отраслевой конференции
Пострадавшие после стычки с браконьерами КНДР пограничники госпитализированы в Приморье
Массовое ДТП в Приморье: камАЗ врезался в междугородний автобус, а тот зацепил легковушку
Водитель маршрутки переехал ногу пенсионерке во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 19 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков
Открылся прием заявок на участие в шествии «тигриных» колонн во Владивостоке