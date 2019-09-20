Зима близко: Приморье открыло сезон снегопадов

Синоптики предупреждали о том, что на этой неделе Приморье откроет зимний сезон. Большинство местных жителей к этой информации отнеслось скептически, мол, какой еще снег, на дворе сентябрь, ждем только бабье лето. Но вот вместо потепления на регион обрушился снегопад.

По данным специалистов, по большей части циклон оказал влияние на два района: Красноармейский и Тернейский. Вчера в этом удостоверились жители поселка Восток. За ночь населенный пункт превратился в большой снежный город. Под белым покрывалом оказалось все: дороги, машины, деревья, дома. Представляете себе такое: заснул осенью - проснулся зимой.

За ночь населенный пункт превратился в большой снежный город. Фото: novopokrovka2019.

Пока пользователи сети молят богов, чтобы погода сжалилась и приостановила приход зимы, многие просто наслаждаются красивыми снежными видами. Тем более, что они непостоянны. В скорее в крае снова потеплеет, там, где выпали осадки, все растает и, возможно, в регионе все же придет бабье лето.