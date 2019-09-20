Пожар на овощном складе в Уссурийске: площадь возгорания - 700 квадратных метров

Сигнал о том, что горит одноэтажное здание по адресу: улица Лимическая, 1, поступил дежурному пожарной части ранним утром. В половине шестого бригада сотрудников МЧС уже была на месте происшествия. Огнем был объят овощной склад, расположенный внутри здания. Пламя распространялось с огромной скоростью. Вскоре площадь возгорания достигла катастрофических масштабов - 700 квадратных метров.

К счастью, никого на момент возгорания и в разгар пожара в здании не было, поэтому никто в результате не пострадал.

С огнем борются уже пять часов.Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Разумеется, такой пожар потушить за час просто невозможно, поэтому по состоянию на пол восьмого утра, сотрудники МЧС продолжают бороться с распространением пламени.

- В настоящее время ведутся работы по тушению пожара силами 9 единиц техники и 40 человек личного состава – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Тушение пожара продолжается.

Когда именно пожарные приступят уже к проливке здания - пока неизвестно. Сейчас главное не допустить переброса языков огня на рядом стоящие дома.