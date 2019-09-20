2019-09-20T07:10:08+03:00
Общество

О, сфоткай меня со стеной: новый арт-объект открылся во Владивостоке

У жителей города появилась «фотозона», которая за короткий срок уже обрела популярность
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Еще месяц назад стена была старой и обшарпаннойЕще месяц назад стена была старой и обшарпаннойФото: Сергей БАЛАНОВ
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Новый арт-объект возник на подпорной стене около «Феско-Холла» во Владивостоке. Торжественное открытие стены прошло сегодня, 20 сентября. Во время процесса создания, жители уже успели по достоинству оценить творчество художников, поэтому буквально завалили свои инстаграмы фотографиями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Процесс написания был длительный – все-таки на пять художников стена была в 500 квадратных метров. И как только на бетоне стали возникать сказочные, сюрреалистичные и даже житейские истории, многие прохожие не могли удержаться от фотографий. А поскольку каждый художник на своей работе указывал свой инстаграм-адрес, то если заглянув к ним в профили, можно увидеть, что их регулярно отмечают жители и гости города.

Вдохновением для этой работы послужил ремейк с чернокожей русалочкой, который вскоре выйдет в кино Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вдохновением для этой работы послужил ремейк с чернокожей русалочкой, который вскоре выйдет в киноФото: Сергей БАЛАНОВ

Общая тематика арт-объекта – «Дальний Восток». У каждого художника было свое видение того, что для него он значит. К тому же, оформители были с разных городов: кто с Камчатки, кто с Хабаровска, кто с Благовещенска, вот и картины появились донельзя разные и интересные. Да и сам стиль у художников разных. Так, Артем Андриянов часто в своих работах изображает самого себя. Его лицо красуется более чем в 30 разных городах не только России, а всего мира.

- Моя специфика рисования - автопортреты. Езжу по всему миру, по всей России, «тусуюсь» на фестивалях и рисую свои портреты, - рассказал художник. На первый взгляд кажется, что картины друг с другом не связаны, однако это все же цельное произведение.

Некоторые жители возмутились, что художники изобразили череп в общественном месте, дело даже дошло до скандала Фото: Сергей БАЛАНОВ

Некоторые жители возмутились, что художники изобразили череп в общественном месте, дело даже дошло до скандалаФото: Сергей БАЛАНОВ

- В море у нас плывет морячок-художник, у которого есть книжечка. Он пускает кораблики и бумажных журавликов по всей композиции, - рассказал Артем.

Все граффити объединены темой Дальнего Востока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Все граффити объединены темой Дальнего ВостокаФото: Сергей БАЛАНОВ

Старую обшарпанную стену привели в порядок и разрисовали в рамках экстрим-фестиваля «Мосты». Именно организаторы собрали компанию дальневосточных художников-граффистов для того чтобы облагородить место у концертного зала. Кстати, на днях к нам в гости заходил сам президент федерации экстремальных видов спорта Приморского края Денис Горбунов, он раскрыл подробности фестиваля в скейт-парке на набережной Спортивной гавани. Мероприятие начнется завтра и продлится два дня: 21 и 22 сентября.

У всех художников особенное видение заданной темы Фото: Сергей БАЛАНОВ

У всех художников особенное видение заданной темыФото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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