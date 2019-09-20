Тернистый путь капитана флотилии, который первым привез на Дальний Восток каратэ

Человек-легенда. Александр Поярков, действительно, один из таких. Во времена СССР он первым привез на Дальний Восток каратэ. Только вот, мало, кто знает, через какие тернии ему удалось пройти, чтобы оставить после себя целую эпоху боевого искусства. Судебные тяжбы, семейная драма и история, написанная во времена жестких репрессий. Сейчас за то, чтобы Александра Пояркова не забыли, борется его дочь Ульяна. Она пишет книгу об отце и хочет совместными усилиями установить памятник на могиле основателя каратэ на Дальнем Востоке.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ МИРА КАРАТЭ

Александр Поярков родился в 1939 году. Когда закончилась война ему было всего шесть лет. Время было страшное. Были проблемы даже с едой, а самого Александра часто лупили соседские мальчишки. Уже будучи 20-летним юношей, он начал заниматься боксом. Теоретические и практические занятия дались ему легко, и вскоре все обидчики получили по заслугам. Вот с тех самых пор любовь к спорту не угасала.

В середине 60-х Александр вместе с приятелями собирался на вертолетном авангарде и улучшал свою физическую подготовку. Через несколько лет он устроился на работу на китобойную базу «Советская Россия». На порту вместе с ним трудились японские инспекторы, которые осуществляли контроль за деятельностью. Александру несказанно повезло, потом что среди этих самых японцев был мастер школы «Кэнко-кан Сериндзи-рю» Судзуки-сан. Он стал первым учителем Александра. Так в 27 лет в его жизнь ворвалось каратэ. Тогда, кстати, только мастер принимал решение давать ученику черный пояс или нет. Будущему первооткрывателю удалось добиться успехов, и уже в 1980 году в Японии Александр сдал нормативы по черному поясу второго дана. Дальше его самого ждала преподавательская карьера, он даже успел поработать тренером для сотрудников МВД.

Александр сначала занимался боксом, а потом полностью отдал себя каратэ.Фото: Предоставлено "КП"

- В то время Советский союз был еще закрытым. Находясь на борту привилегированной китобойной флотилии, он мог общаться с японцами, это дало ему шанс вырваться за пределы железного занавеса. Отец рассказывал, что сначала они изучали традиционные формы ката, изучали ударную технику - сэнсэй его хвалил, - рассказывает корреспонденты «Комсомольской правды - Владивосток» Ульяна Полянская, дочь Александра. - Учил ударам руками с короткой дистанции, жестким блокам, которые отбивали руки и ноги нападающему, обездвиживающим захватам, запрещенным приемам и методам ментальной тренировки. В плане техники отец был чистейший прикладник, это было не спортивное каратэ, не единоборство, а именно боевое искусство, где нет правил и боев на ринге в перчатках.

Разумеется, тренировки проходили не так как принято сейчас. Никакого привычного современным бойцам спортзала. Александр занимался на палубе судна. Экстрим тотальный. Могло произойти что угодно, поэтому даже во время занятий все были начеку. В последствии Александр помогал постичь азы каратэ всем, кто этого, действительно, хотел. Позже его ученики открыли во Владивостоке школы разных направлений каратэ и продолжили развивать этот вид боевого искусства на Дальнем Востоке. Но первым был именно Александр Поярков. С этим не спорит ни один из его учеников и действующих тренеров.

У него была прекрасная физическая подготовка.Фото: Предоставлено "КП"

ОТ СУДА СПАСЛО БРАТСТВО

В начале 80-х каратэ на территории Советского союза было запрещено. Занятия им проходили под грифом «совершенно секретно». Любой, кто был хоть как-то завязан на нем, мог попасть под уголовное преследование. Этот период времени продержался примерно год. Конечно, каратисты не забросили дело, тренировались без афиширования.

Александра дважды пытались привлечь к ответственности, но помогли ученики. На суде они все как один утверждали, что каратэ и знать не знают, а с Поярковым занимаются боксом.

Тренировал всех желающих, даже помогал парням встать на путь истинный.

- Одно из ярких воспоминаний: мне лет пять-шесть, к нам на улице подходят несколько парней, грубят отцу. Отец аккуратно двумя пальцами отрывает одному из них рукав кожаной куртки и кладет ему в ладонь, - вспоминает Ульяна. - Парни в ужасе смотрят на этот рукав, понимают, что человек, который рвет пальцами натуральную кожу, может дать сдачи - и быстро ретируются. Самое прекрасное в этой ситуации то, что никто не пострадал: ни парни, ни мы. Я любила бывать с отцом на тренировках, помню себя еще в трехлетнем возрасте, тогда я с восторгом взирала на происходящее и ничего не понимала.

Александр даже после 50 был в прекрасной физической форме. Подняться по лестнице до 10 этажа было для него задачей дилетантов, с которой он справлялся с легкостью. Ради смеха он мог отбить горлышко стоящей бутылки ребром ладони так, что сосуд даже не пошатнулся.

- Один раз он показывал знакомому, как он разбивает кирпичи без повреждения ладони, тот сперва не верил, что так можно, - говорит Ульяна. - А на следующий день этого знакомого повезли в травму, потому что он попытался повторить этот трюк и перебил все кирпичи, приготовленные на баню, а заодно и сломал себе кости ладони. А когда мне было лет восемь, я сидела на полу возле дивана, на котором спал отец, ему что-то приснилось, он ударил по табуретке и разломал ее пополам.

От простого матроса он дошел до командира флотилии.

ЛИЧНАЯ ДРАМА СИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

История первооткрывателя каратэ в Дальнем Востоке оказалась полна трагических событий. Один из самых сильных духом людей пережил личную драму. А начиналось все красиво, как в фильмах. Александр переехал во Владивосток в 1956 году, сразу после школы, из Тульской области. Тогда ему было всего 17 лет. В юношестве грезил морем. Оно его впоследствии зачаровало на долгие годы. От матроса первого класса он стал капитаном-директором легендарной китобойной флотилии «Советская Россия».

Встреча Александра с его будущей супругой Людмилой Смородиновой больше похожа на кадры всеми знакомой советской киноленты. Он - из Владивостока, она - из башкирского города Бирска. Обоим достались путевки в санаторий Геленджика. Они встретились в аэропорту Москвы. Александр сразу влюбился в 18-летнюю красавицу. Робким никогда не был, поэтому сразу подошел к ней и сказал: «Я тебя во Владивосток увезу!». Людмила лишь посмеялась над настойчивым невысоким парнем. Но уже в санатории поняла, что и сама без памяти влюбилась в матроса.

На фото сам Александр и его супруга Людмила.Фото: Предоставлено "КП"

Поженились они 24 августа 1966 года, после чего Александр тут же ушел в рейс в Антарктику на девять месяцев.

- Мама узнала, как это - быть женой китобоя. Престиж и благополучие пополам с тоской и тревогами. По девять месяцев китобойная флотилия была в Антарктике, а связь можно было поддерживать только телеграммами, - рассказывает Ульяна. - Девять месяцев волнуешься, ждешь, а потом три месяца праздника. «Советскую Россию» встречали в порту с духовым оркестром, весь Владивосток праздновал. Мать вспоминала, как выдерживала такую разлуку: «сяду, обниму себя и жалею, а что делать, надо же как-то выдерживать». У нас с матерью доверительные отношения были, она рассказывала, как хранила верность отцу. Она сама работала в Мореходном училище на Кирова, сейчас он называется Владивостокский морской колледж, вокруг нее всегда крутились курсанты - она эффектная женщина была, но всегда ждала отца, потому что для нее он был лучше всех.

Вся семья в Сиэттле. Июль, 1999 год.Фото: Предоставлено "КП"

В марте 1983 году в семье Поярковых случилась трагедия. Старшая сестра Ульяны Юля умерла, когда ей было 12 лет. Жуткая инфекция сожгла здорового ребенка буквально за три дня. Самый страшный день в жизни Людмилы. Она пришла в больницу, чтобы передать дочери компот в термосе. Санитарка спросила у нее: «Вы к Юле? Так она ж умерла». Грохот. По плиточному полу больницы покатился тот самый термос. Наедине с горем Людмила жила несколько месяцев. С морей Александр вернулся лишь в мае.

Спустя полтора года на свет появилась Ульяна. Мама родила ее в 37 лет назло врачам и предрассудкам о старородящих женщинах. Однако трагедия сильно повлияла на эмоциональное состояние Людмилы. Развилась тяжелая клиническая депрессия, с которой она просто не смогла справиться. Александр, чтобы быть рядом с любимой, перестал ходит в море.

- В 2006 году ее не стало. И тогда я своими глазами увидела, что фраза «сойти с ума от горя» - не преувеличение. Папа не спал с начала февраля, когда ее госпитализировали, и до восьмого апреля, когда ее не стало. Он умел не спать по несколько суток, потому что к этому привык в море. Но этот двухмесячный шторм стоил ему здоровья, а потом жизни. МРТ показало, что от отсутствия сна у него разрушились лобные доли головного мозга. И он похудел на двадцать пять килограммов за это время, моментально превратившись в старика. Временами никого не узнавал, все время слышал, как мама зовет его, а один раз дал мне подушку со словами: «на, покорми маму, она кушать хочет». Мне было всего двадцать два года, я была еще зеленая, пыталась его спасти, но ничего так и не помогло, - вспоминает Ульяна.

- Летом 2008 года я была на работе в студии на радио, мне позвонили из больницы, где он лежал с ухудшением состояния, и сказали: «Примите соболезнования». После этой новости мне пришлось еще в течение часа выходить в эфир, читать погоду, рассказывать о дорожных пробках. Я даже не особо помню, как доработала ту смену.

НЕТ В ГУГЛЕ, НО ЕСТЬ В СЕРДЦАХ

«Строгий, но справедливый» - так отзывались об Александре его ученики. Сильный не только телом, но и духом. Всегда шел к своим целям, хоть и медленно, но верно. Ульяна вспоминает, что он на спор даже выучил английский язык с нуля за два года, используя систему карточек. На борту «Советской России» он даже занялся обучением иностранного языка соседей по палубе.

- Отец вообще был человеком, который был развит сразу во всех основных сферах - интеллектуально, физически и нравственно. У него были свои крепкие моральные принципы, которым он неукоснительно следовал, - говорит Ульяна. - И очень удивлялся, когда встречался с алчностью или предательством - он почему-то верил в человеческую честность. Каратэ он со мной не занимался, но научил бить в горло, в солнечное сплетение, разбивать нос ударом ладони снизу. Пару раз меня эти навыки спасали.

На снимке дочь Александра - Ульяна.Фото: Предоставлено "КП"

Александр не очень любил говорить о себе. Чаще он разговаривал с дочерью о восточной философии. Уже с раннего возраста Ульяна знала основы принципа даосизма и буддизма.

Если вы введется в поисковике гугла «Александр Поярков», то информации о нем практически не будет. Трактат о нем сгорел, но память жива в сердцах десятков учеников и родных ему людей. Хочется, чтобы каждый житель Приморья, который имеет хоть какое-то отношение к спорту, узнал, кто первым привез каратэ на Дальний Восток и понял, какие душевые терзания порой скрываются за сильным человеком.