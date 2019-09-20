2019-09-20T12:10:47+03:00
Общество

Жгучая красотка с тремя дипломами и роскошными формами представляет Владивосток на конкурсе «Мисс офис»

Главный приз - 2 миллиона рублей и драгоценная корона [фото]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александра уверена, что в человеке важна не только красота, но и ум.Александра уверена, что в человеке важна не только красота, но и ум.
Изменить размер текста:

Международный конкурс «Мисс Офис» проводится с 2010 года. Его задача – увеличить популярность образа успешной, деловой женщины в регионах России. Сотни девушек хотят стать его участницами, но удача улыбается не каждому.

Владивосток представит 24-летняя Александра Сальникова. Длинноногая красотка имеет в послужном списке - три высших образования (в сферах: здравоохранения, юриспруденции и спорта). Сейчас она работает ведущим специалистом АМП Морским портом Приморского края и Восточной Арктики и уверена, что в человеке важна не только красота, но и ум.

sasha____queensasha____queen
Нет понятия неудача.
380 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
sasha____queensasha____queen
Александра постоянно поддерживает свою физическую форму.
346 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

- Я профессиональная модель. Считаю, что современная девушка должна уметь все. Верю, что красота спасет мир, - признается девушка в своей анкете.

sasha____queensasha____queen
Делиться горячими снимками в своем аккаунте Александра любит
364 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Главный приз конкурса красоты – два миллиона рублей и потрясающей красоты корона. Невооруженным взглядом видно, что роскошная Александра все это, действительно, заслуживает. Не верите? Посмотрите сами! Снимки довольно убедительные.

sasha____queensasha____queen
Александра не только красивая, но и умная. В свои 24 она получила три высших образования.
300 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
sasha____queensasha____queen
Самые красивые рассветы там, где ты молод, влюблен и полон надежд.
403 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
sasha____queensasha____queen
Прожить жизнь можно двумя способами: Первый, думать, что чудес не существует. Второй, считать, что все происходящее и есть чудо .
713 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Чтобы поддержать Александру нужно отдать ей свои голоса. Интернет-голосование стартует 23 сентября и продлится вплоть до 13 октября. По его итогам станут известны имена 30 финалисток. Кроме подарков, победительница конкурса сможет стать лицом рекламной компании генерального спонсора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потеряла 23 килограмма - получила корону: зеленоглазая красавица из Приморья представит Россию на международном конкурсе

Финал «Мисс интернешнл - 2019» пройдет в Токио 12 ноября [фото, видео]

Короны «предпочитают» блондинок: длинноногая красотка из Находки представит Беларусь на конкурсе «Мисс Земля - 2019»

Девушка променяла Приморский край на другое государство, Россию представит другая модель [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Удар отбросил на несколько десятков метров: парень насмерть сбил женщину на пешеходном переходе во Владивостоке
Жителей Владивостока напугали 34 рублями за проезд
Девушка погибла при пожаре во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 20 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков
Вопрос с повышением зарплаты мэру Владивостока завис
В Приморье разгорается скандал: водитель автобуса с туристами напал на журналиста
Вадим Байбак: работа в рамках КСТП даст АО «Восточный Порт» мощный импульс для дальнейшего развития
Восемь северокорейских браконьеров выдворены из Приморья
Спортсмены, пострадавшие в морской аварии во Владивостоке, час добирались до берега вплавь
Константин Богданенко сложил полномочия врио вице-губернатора Приморья
Судебный пристав пришел за нарушителем, а в гостях случайно обнаружил подозреваемого в уголовном преступлении
Водитель катера в Приморье сбил яхту и оставил на погибель трех ее пассажиров
Вместе с соей из Приморья в Китай хотели вывезти опасные для здоровья людей семена амброзии
СК и прокуратура разберутся в скандале с избиением мальчика-инвалида в колледже Приморья
АО «Восточный Порт» приняло участие в работе международной отраслевой конференции
Пострадавшие после стычки с браконьерами КНДР пограничники госпитализированы в Приморье
Массовое ДТП в Приморье: камАЗ врезался в междугородний автобус, а тот зацепил легковушку
Водитель маршрутки переехал ногу пенсионерке во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 19 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков
Открылся прием заявок на участие в шествии «тигриных» колонн во Владивостоке