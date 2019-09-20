Жгучая красотка с тремя дипломами и роскошными формами представляет Владивосток на конкурсе «Мисс офис»
Международный конкурс «Мисс Офис» проводится с 2010 года. Его задача – увеличить популярность образа успешной, деловой женщины в регионах России. Сотни девушек хотят стать его участницами, но удача улыбается не каждому.
Владивосток представит 24-летняя Александра Сальникова. Длинноногая красотка имеет в послужном списке - три высших образования (в сферах: здравоохранения, юриспруденции и спорта). Сейчас она работает ведущим специалистом АМП Морским портом Приморского края и Восточной Арктики и уверена, что в человеке важна не только красота, но и ум.
- Я профессиональная модель. Считаю, что современная девушка должна уметь все. Верю, что красота спасет мир, - признается девушка в своей анкете.
Главный приз конкурса красоты – два миллиона рублей и потрясающей красоты корона. Невооруженным взглядом видно, что роскошная Александра все это, действительно, заслуживает. Не верите? Посмотрите сами! Снимки довольно убедительные.
Чтобы поддержать Александру нужно отдать ей свои голоса. Интернет-голосование стартует 23 сентября и продлится вплоть до 13 октября. По его итогам станут известны имена 30 финалисток. Кроме подарков, победительница конкурса сможет стать лицом рекламной компании генерального спонсора.
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ИСТОЧНИК KP.RU