2019-09-24T05:49:39+03:00
Общество

Всеми пятью руками «за»: вопрос постройки керлинг-центра решил «засланец» правообладатей

На публичных слушаниях проект был принят благодаря одному человеку с пятью карточками, и это абсолютно законно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Представитель управления муниципальной собственности города Владивостока выступил от правообладателей земельных участковПредставитель управления муниципальной собственности города Владивостока выступил от правообладателей земельных участковФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Проект керлингового центра, расположенного на Шилкинской улице, в районе шестнадцатого дома, презентовали во Владивостоке 23 сентября. Тогда же и прошли публичные слушания. Граждане, имеющие отношение к данной территориальной зоне, проголосовали «за» или «против» строительства объекта и его отдельных деталей. Забавным фактом стало то, что от лица неких правообладателей, выступил один из участков мероприятия. Мужчина отдал «за» сразу пять решающих голосов, но все оказалось законно, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Едва ли не впервые на одном из лучших видовых мест города построят не многоэтажки, а парк и кёрлинговый центр. Последний, согласно данным проектировщиков, хоть и займёт три этажа, но пространство загораживать не сможет. Наоборот, впишется в него, а вернее даже сказать, замаскируется.

Проектом занимается мастерская «Concrete Jungle» Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Проектом занимается мастерская «Concrete Jungle»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Мы всячески пытались не испортить видовую площадку архитектурой, поэтому как бы «закопали» керлинг-центр в землю, - рассказывает проектировщик «Concrete Jungle» Феликс Машков. – Он будет ниже видовой площадки на 5 метров. То есть, находясь на ней, вы даже не будете знать, что здесь есть постройка.

Кровля спортивного комплекса будет зеленой. Специальная технология позволит высадить траву и мелкие растения на крыше.

Крышу керлинг-центра озеленят Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Крышу керлинг-центра озеленятФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Кстати, команда «Concrete Jungle» уже несколько лет работают над Нагорным парком, который будет финансировать генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев. Их идея родилась еще до керлинг-центра. Проекты станут соседями и строиться начнут примерно в одно и то же время в следующем году.

Архитектор подробно рассказал участникам о проекте Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Архитектор подробно рассказал участникам о проектеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Феликс Машков говорит, что при проектировке Нагорного парка они как раз задумывались о том, что на месте не хватает оператора, такого как керлинг-центр, который бы привлекал людей и в то же время обеспечивал порядок.

- Мы как проектировщики, предполагали заранее наличие некоего общественного здания. Оно, конечно, было существенно меньше керлинг-центра, но каждый раз, когда ты планируешь какую-то супер озелененную зону, ты должен понимать, что на площадке должен быть оператор или резидент. Если вы хотите увидеть пример того, что происходит с территорией, у которой их нет, вспомните парк Минного городка. Поэтому при проектировке мы сразу же закладывали некий общественный комплекс, который бы мог хотя бы обеспечить площадь для нахождения там администрации парка.

Заказчиком центра выступила Федерация Кёрлинга, она же на данный момент и выделяет финансы на проектирование. Не стоит путать этот объект с полным комплексом «Кёрлинг-центр», который включает в себя ещё и ледовую арену. Для нее выделено место чуть ниже. И ее строительство заказывает сам Приморский край.

Большинством голосов проекты одобрили Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Большинством голосов проекты одобрилиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На публичных слушаниях обсуждали разрешение на землю под застройку спортивного объекта. Его этажность и количество парковочных мест. Последние хотели уменьшить, поскольку совсем рядом будет обширная автостоянка. Большинством голосов проекты одобрили.

Только идентифицированные участники имели право голосовать Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Только идентифицированные участники имели право голосоватьФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

До публичных слушаний, 5 сентября, первый камень керлинг-центра во Владивостоке уже был заложен помощником Президента России и Министром спорта. Игорь Левитин и Павел Колобков даже лично яму помогали выкапывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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