2019-09-24T05:52:01+03:00
Общество

Где и когда получать стартовые пакеты Galaxy Vladivostok Marathon, что при себе иметь!

Поделиться:
Изменить размер текста:

25 сентября начинается выдача стартовых пакетов Galaxy Vladivostok Marathon. Для получения, необходимо в период с 25 по 27 сентября прийти в Малый ГУМ на 3 этаж (ул.Светланская 45), с 10:00 до 20:00. При себе необходимо иметь копию паспорта или оригинал и медицинскую справку, без которой, к сожалению, получить стартовый пакет не получится. Иногородние граждане смогут получить стартовый пакет в день проведения марафона.

Во время марафона спортсмены смогут протестировать носимые устройства Galaxy Watch и Watch Active, которые им предоставят на стойке Samsung в Малом ГУМе. Все участники тестирования после забега примут участие в розыгрыше Galaxy S10 и S10+. Также в розыгрыше могут участвовать те бегуны, которые зарегистрировали в Малом ГУМе собственные носимые гаджеты Samsung.

Для всех, кто придет поддержать марафонцев 28 сентября с 9.00 до 15.00 на Центральной Площади Владивостока, будет работать пространство Samsung Galaxy, где все желающие смогут отдохнуть и протестировать флагманские гаджеты – в частности, линейки Galaxy S10 и Note10. Для желающих приобрести устройства, будут предоставлены скидки в онлайн-магазине Samsung. В интерактивном пространстве также пройдут викторины, спортивные конкурсы и мастер-классы по использованию продуктов и сервисов компании, а для любителей эффектных фото в Instagram будет открыта фотозона.

Также, на центральной площади города можно будет сделать бесплатный аквагрим, после чего, перекусить на фуд-корте и расслабиться в специальной зоне отдыха. Завершающей изюминкой станет концерт и шоу-программа от Владивостокских музыкантов.

Напомним, 28 сентября во Владивостоке состоится один из самых долгожданных забегов России – Galaxy Vladivostok Marathon. Он пройдет уже в 4 раз, и соберет на старте около 4 тысяч участников из 25 стран.

Впервые за историю забега спортсменам доступна дистанция - 10 километров. Также, доступны и традиционные дистанции – 5 км/ 21.1 км/ 42.2 км. Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
Прокуратура взялась за пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе
Погода в Приморье на 24 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков
Одиннадцатилетнюю девочку из приемной семьи помогли найти полицейские
Прозрачные волны, попутный ветер и спортивный азарт: яхтсмены Приморья завершили парусный сезон в Находке
Агрессивная пенсионерка во Владивостоке отомстила ларьку, который поднял цену на ее любимый журнал
Известный фотограф проведет бесплатный мастер-класс во Владивостоке
«С середины недели температура в Приморье может перевалить за 25-градусную отметку»: главный синоптик края
Кафе «Саможар» после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалился из инстаграма
Высокопоставленный приморский чиновник призвала заведующих детсадов выбрасывать старую мебель
Столкнулся с большегрузом: водитель выжил, а его Toyota Harrier восстановлению не подлежит
Пьяному дебоширу, который размахивал пистолетом около кафе, грозит до четырех лет тюрьмы
Стильный Владивосток: администрация устраивает конкурс на лучшие дизайн-проекты ларьков
Новый светофор появился на Спортивной улице во Владивостоке