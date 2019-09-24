Где и когда получать стартовые пакеты Galaxy Vladivostok Marathon, что при себе иметь!

25 сентября начинается выдача стартовых пакетов Galaxy Vladivostok Marathon. Для получения, необходимо в период с 25 по 27 сентября прийти в Малый ГУМ на 3 этаж (ул.Светланская 45), с 10:00 до 20:00. При себе необходимо иметь копию паспорта или оригинал и медицинскую справку, без которой, к сожалению, получить стартовый пакет не получится. Иногородние граждане смогут получить стартовый пакет в день проведения марафона.

Во время марафона спортсмены смогут протестировать носимые устройства Galaxy Watch и Watch Active, которые им предоставят на стойке Samsung в Малом ГУМе. Все участники тестирования после забега примут участие в розыгрыше Galaxy S10 и S10+. Также в розыгрыше могут участвовать те бегуны, которые зарегистрировали в Малом ГУМе собственные носимые гаджеты Samsung.

Для всех, кто придет поддержать марафонцев 28 сентября с 9.00 до 15.00 на Центральной Площади Владивостока, будет работать пространство Samsung Galaxy, где все желающие смогут отдохнуть и протестировать флагманские гаджеты – в частности, линейки Galaxy S10 и Note10. Для желающих приобрести устройства, будут предоставлены скидки в онлайн-магазине Samsung. В интерактивном пространстве также пройдут викторины, спортивные конкурсы и мастер-классы по использованию продуктов и сервисов компании, а для любителей эффектных фото в Instagram будет открыта фотозона.

Также, на центральной площади города можно будет сделать бесплатный аквагрим, после чего, перекусить на фуд-корте и расслабиться в специальной зоне отдыха. Завершающей изюминкой станет концерт и шоу-программа от Владивостокских музыкантов.

Напомним, 28 сентября во Владивостоке состоится один из самых долгожданных забегов России – Galaxy Vladivostok Marathon. Он пройдет уже в 4 раз, и соберет на старте около 4 тысяч участников из 25 стран.

Впервые за историю забега спортсменам доступна дистанция - 10 километров. Также, доступны и традиционные дистанции – 5 км/ 21.1 км/ 42.2 км. Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.