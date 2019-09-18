2019-09-24T06:15:49+03:00
Общество

Покорять Galaxy Marathon приедет паратриатлет Ярослав Святославский

Он преодолеет дистанцию в 42,2 км
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Ярослав – пример силы духа. Человек, который после травмы позвоночника, не сложил руки и нашел себя в паралимпийском спорте. Сейчас Ярослав – Двукратный чемпион России по велоспорту и по триатлону среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата).Трехкратный чемпион IRONMAN, а также, первый спортсмен-паратриатлет из России, кто переплыл Волгу.

«Я много слышал о Galaxy Marathon и в этом году мой график совпал так, что я могу прилететь во Владивосток и испытать свои силы на дистанции в 42,2 км. Для меня это не первый марафон и преодолеть его я планирую за 3-4 часа. Для меня это будет отличная подготовка перед поездкой в Швейцарию», - поделился Ярослав.

Напомним, 28 сентября во Владивостоке состоится один из самых долгожданных забегов России – Galaxy Vladivostok Marathon. Он пройдет уже в 4 раз, и соберет на старте около 4 тысяч участников из 20 стран.

Впервые за историю забега спортсменам доступна дистанция - 10 километров. Также, доступны и традиционные дистанции – 5 км/ 21.1 км/ 42.2 км.

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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