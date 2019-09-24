2019-09-24T08:23:13+03:00
Общество

Сын экс-мэра Владивостока Виктора Черепкова добровольно ушел с поста замглавы города

Владимир Черепков продержался в кресле вице-мэра почти четыре месяца
Александра ШОПЕНКО
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По какой причине сын самого знаменитого мэра приморской столицы решил уйти – не сообщаетсяПо какой причине сын самого знаменитого мэра приморской столицы решил уйти – не сообщаетсяФото: vlc.ru
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В администрации Владивостока новое назначение: вице-мэр Владимир Черепков – сын первого градоначальника Виктора Черепкова – ушел по собственному желанию. Вместо него пост возглавит Сергей Русских.

Владимир Черепков был назначен на должность заместителя главы администрации Владивостока 31 мая. В его ведении находилось пять управлений - транспорта, по взаимодействию с правоохранительными органами, международных отношений, по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив и по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

По какой причине сын самого знаменитого мэра приморской столицы решил уйти – не сообщается. Известно, что на его пост уже подобрали замену. Им станет Сергей Русских. Соответствующее распоряжение подписано во вторник, 24 сентября.

Новым вице-мэром стал Сергей Русских Фото: vlc.ru

Новым вице-мэром стал Сергей РусскихФото: vlc.ru

- В зоне ответственности Сергея Русских также останется контроль работы административно-территориального управления Фрунзенского района, которое он возглавлял до этого назначения, - добавили в пресс-службе администрации Владивостока.

СПРАВКА «КП»

Сергей Владимирович Русских родился 2 марта 1967 года. Окончил Дальневосточную государственную морскую академию имени Г. И. Невельского в 1992 году по специальности: «эксплуатация судовых силовых установок». Свою трудовую деятельность начинал в Приморском морском пароходстве.

В администрацию Владивостока пришёл в 2006 году. Занимал разные должности в административно-территориальных управлениях города. В июле 2019 возглавил АТУ Фрунзенского района.

Женат, воспитывает сына и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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