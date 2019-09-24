В минувшее воскресенье на водно-спортивной станции ЦСКА прошло закрытие уличного беговелосезона «STRIDER RACING VLADIVOSTOK»

На этот раз гонщики из Владивостока принимали гостей не только из городов Приморского Края. К ним прилетели дети из Хабаровска, Южно-Сахалинска и Тольятти.

- Если постоянно бегать в одном и том же составе, то в будущем - это может дать регресс. Поэтому, мы всегда приглашаем участников из других городов, а так же, стараемся сами чаще выезжать на международные и междугородние соревнования. Буквально в следующем месяце, самый сильный гонщик нашей школы, Климан Егор (категория 5+) отправится в Токио, покорять Японский Чемпионат, где количество участников в его группе доходит до 300-ста! Это очень большая конкуренция, но мы верим, у Егора все получится. А 12 октября нас ждёт Сахалин, и их БЕГО-ВЕЛО-ОСЕНЬ. Команду из Владивостока будут представлять: Цымбаленко Ева, Ласюков Владимир, Иванов Лев, Ковалев Марк - поделилась президент Федерации Беговелоспорта Приморского Края, Константинова Анна Юрьевна.

«STRIDER RACING VLADIVOSTOK» стартовали в 10 утра, открывали соревнования под гимн Российской Федерации. А завершилось все, цветным пенным шоу от организаторов.

Гонщики из Хабаровской школы STRIDER SCHOOL KHABAROVSK уверено зашли на пьедестал, заняв лидирующие позиции в категории 3+. Разбавить хабаровский тандем смог гонщик из Уссурийска - Савин Макар.

- Мы тренируемся с ним каждый день - отметил папа Макара.

В категории 2 + STRIDER SCHOOL KHABAROVSK взяли бронзу, а второе место ушло хабаровчанам в категории 5+.

Пьедестал категории 4+ полностью разделился между ракетами из Владивостокской школы STRIDER SCHOOL VLADIVOSTOK.

Федерация Беговелоспорта Приморского Края выражает огромную благодарность всем спонсорам и партнерам, кто поддерживает детский беговелоспорт. Благодаря таким замечательным компаниям, как Приморский Кондитер, Гринагро, Клиника Аленка, Пекарня Мишеля, группа компаний Славда, ивент агенство Розовый Слон, MAMAS CENTER, студия детейлинга «CAM DETAILING» - соревнования по беговелогонкам получаются яркими, запоминающимися, долгожданными! Ведь это так важно, для правильного формирования любви к спорту уже в самом раннем возврате.

Категория 1+ 1 - Дорошенко Всеволод ( Владивосток) 2 - Крутьков Ярослав ( Владивосток) 3 - Султанов Лев ( Влад)

Категория 2+ 1- Фисунов Максим ( Владивосток), 2 - Иванов Лев (Владивосток) , 3 - Манжула Марат ( Хабаровск )

Категория 3+ 1 - Власов Тимофей (Хабаровск) 2 - Савин Макар ( Уссурийск ) 3 - Гончар Лев ( Хабаровск)

Категория 4+ 1 Иванов Лев ( Владивосток ), 2 - Гайтанов Артур ( Владивосток ), 3 - Ветров Никита ( Владивосток )