Ночь в Пушкиском: квартетные истории

Как же мы полюбили ночные культурные акции. Весной отправляемся скоротать ночь в музеях, летом нас захватывает магия кинематографа, а в ноябре - ночь искусств, объединившая и музеи, и театры, и выставочные залы, и библиотеки.

Днем на развитие себя, познание мира и восприятие Высокого Искусства времени просто нет!

Пушкинский театр ДВФУ впервые на Дальнем Востоке России запускает серию ночных концертов классической музыки.

В рамках абонемента «Ночь в Пушкинском. Квартетные истории» почитатели высокого искусства смогут услышать шедевры мирового камерного репертуара, узнать о секретах композиторского мастерства, оказаться в таинственной и чарующей атмосфере ночного театра.

В осеннем сезоне публика сможет побывать лишь на трех подобных акциях, каждая из которых начнется в 22 часа.

Так, 5 октября абонемент откроет концерт «Осенний ноктюрн», программа которого составлена из произведений Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Александра Бородина.

Имя последнего автора у большинства ассоциируется со стремительными «Половецкими плясками», но знаете ли вы, что химики по сей день активно используют открытия Александра Бородина, сделанные в лаборатории. А мы представим вам открытие, созданное на нотной бумаге.

Жемчужиной вечера станет квартет №2 Александра Бородина – вдохновенное лирическое высказывание, чистое и возвышенное, светлое и искреннее. Сочинение посвящено супруге автора – чуткому и отзывчивому другу, помощнику, прекрасной пианистке – Екатерине Сергеевне Бородиной.

«Я глубоко убеждён, – писал композитор, – что камерная музыка представляет одно из самых могучих средств для развития музыкального вкуса и понимания».

Второй концерт «ночной» серии пройдет под знаком Петра Ильича Чайковского. 16 ноября публика услышит одно из последних сочинений классика – секстет «Воспоминание о Флоренции». Опус относится к группе сочинений, посвященных местам его пребывания в Италии, оставивших особенный след в жизни Чайковского. Одним из таких мест была Флоренция, где Чайковский неоднократно бывал, где с интересом знакомился с красотами итальянских памятников и пейзажей, где ему очень хорошо работалось. Последним периодом пребывания во Флоренции стала весна 1890 года, когда Чайковский в небывало короткие сроки, всего за 44 дня, написал в эскизах свое любимое детище – оперу «Пиковая дама».

Завершит абонемент 28 декабря настоящая рождественская вечеринка – концерт «Christmas party». Праздничное настроение помогут создать произведение Иоганна Штрауса, Фрица Крейслера и Астора Пьяцоллы.

Пушкинский театр ждет всех, кто не боится экспериментировать, в надежде обрести радость познания, новые встречи и наслаждения от вечной красоты.