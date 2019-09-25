«Жалко пароход»: второй день в Тихом океане горит огромный плавзавод «Петр Житников»

ЧП в акватории Тихого океана у острова Итуруп случилось вчера, 24 сентября. На одном из крупнейших плавбаз России произошел пожар. Речь о «Петре Житникове», на борту которого находилось больше 400 человек. В экстренном порядке на место было направлено подкрепление. К счастью, по близости были два судна, которые смогли принять экипаж горящего плавзавода.

Сегодня, 25 сентября, утром, по данным МЧС по Сахалинской области, два рыболовных судна доставили 361 члена экипажа «Петра Житникова» на плавбазу «Всеволод Сибирцев», что на Шикотане. Еще 60 человек остались на борту корабля в качестве аварийной бригады. Они тушат пожар и следят за тем, чтобы огонь не унес их судно на дно океана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733790" frameborder="0"></iframe> Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе.

Как, оказалось, площадь пожара - 200 квадратных метров. Если даже очаги открытого горения локализованы, считать, что огонь потушен - нельзя. Члены экипажа продолжают борьбу с пламенем.

- Работаем, занимаемся тушением пожара. В том районе сейчас четыре судна: два – спасательных, третье – пограничное, четвертое – крупное рыбопромышленное. Плюс занимается тушением пожара аварийная бригада экипажа «Петра Житникова». Но, к сожалению, пока никаких результатов нет, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» источник. - Если он локализован, это не значит, что он потушен. Они стоят под бортом и охлаждают корпус, чтобы огонь не распространялся дальше, ну и, разумеется, пытаются потушить действующий пожар. Если бы он был потушен, я уже давно был дома. Жалко пароход. У нас их и так мало осталось. Это один из самых крупных плавбаз в России. Его длина – 173 метра, ширина - 26 метров.

«Житников» до сих пор находится в районе острова Итуруп. Собеседник «КП» добавил, что для эвакуации аварийной бригады помощь с воздуха не потребуется. Рядом с «Петром Житниковым» есть четыре судна, которые могут принять членов экипажа. Но в тоже время в Южно-Сахалинске стоят два вертолета, которые, в принципе, готовы вылететь на помощь, если она понадобится.

По факту пожара на огромном плавзаводе уже проводится прокурорская проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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