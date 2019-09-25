2019-09-25T10:39:57+03:00
Общество

Маньяк в погонах - скоро на экранах: Ксения Собчак сыграет в сериале жертву насильника и убийцы, задержанного во Владивостоке

Известная телеведущая прошла кастинг на съемки своего мужа [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Ксения Собчак получила роль в новом сериале своего мужа Константина Богомолова.Ксения Собчак получила роль в новом сериале своего мужа Константина Богомолова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Константин Богомолов, известный столичный режиссер, готовится к съемкам сериала «Хороший человек». История, заложенная в его сюжете, основана на реальных событиях. Речь о громком уголовном деле, по результатам которого Михаил Попков проведет остаток своих дней за решеткой.

Главная роль маньяка, который превзошел Чикатило, досталась Никите Ефремову. Актриса Юлия Снигирь сыграет роль следователя Евгении Ключевской, которая расследовала череду кровавых преступлений. Известная телеведущая, а ныне еще и жена режиссера, Ксения Собчак в сериале сыграет одну из жертв маньяка. Шутки про то, что она попала в сериал через постель, уже как баян. Давайте поподробнее о самом преступнике. Там, действительно, готовый сюжет для кино.

Ангарский маньяк, чистильщик, маньяк в погонах, Миша - улыбка – все это прозвища одного и того же человека. Это все личности Михаила Попкова, бывшего лейтенанта МВД, которого приговорили к двум пожизненным заключениям за убийство 81 женщины.

В школе учился нормально, занимался спортом, отслужил в армии, работал в ведомстве – а тут выясняется, что защищает от преступников человек, которого как раз таки и нужно сажать в тюрьму. Михаила интересовали только представительницы прекрасного пола, возраст – не принципиальный критерий, главное, чтобы поблизости не было мужчин.

Михаил перебрался во Владивосток, чтобы перегонять машины. На вокзале его и задержали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Михаил перебрался во Владивосток, чтобы перегонять машины. На вокзале его и задержали.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примечательно, что сперва следователи сочли, что разбирательство в уголовном деле зашло в тупик, и отложили тома документов в долгий ящик. Лишь после того, как к расследованию подключилась Генпрокуратура, оперативники возобновили процесс. Но и то, в начале нулевых были проблемы с профессиональными исследованиями по ДНК. Очередь до Попкова дошла лишь 2012 году. Он сам пришел в полицию и сдал анализ. Почуяв, что скоро ему придется поменять милицейскую форму на робу, Попков проконсультировался с адвокатом, уволился с работы и уехал из Иркутской области.

Ангарский маньяк.

Конечный пункт - Дальний Восток. Сюда он приехал, чтобы купить машину и перегнать ее обратно. Задержали его прямо в поезде. К тому моменту как раз пришли результаты экспертизы, и у оперативников на руках были практически прямые доказательства вины в серийных убийствах и изнасилованиях. Попков сопротивление не оказывал.

До сих пор он отбывает пожизненное наказание в колонии для особо опасных преступников «Черный дельфин». Вскоре информация о том, что про него снимают сериала, просочится и сквозь решетки колонии. Любопытно, а покажут ли фильм ему самому. и какого будет оценка особо опасного критика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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