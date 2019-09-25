Депутат парламента Приморья вернулся на работу после восьми месяцев, проведенных в СИЗО

Депутат парламента Приморья, которого суд выпустил под залог в один миллион рублей, входит в рабочий график. Виктор Милуш в среду, 25 сентября, принял участие в работе Заксобрания региона. Первый раз за год приморский парламент собрался в полном составе – в заседании приняли участие все 40 депутатов.

В Законодательном собрании Виктор Милуш является членом комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Депутат представляет интересы 15-го одномандатного округа, в который входит Дальнереченский городской округ, Дальнереченский, Пожарский и Красноармейский районы.

Напомним, что арестовали депутата приморского Законодательного собрания и по совместительству исполнительного директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в 2018 году. Его обвиняют по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Вместе с Виктором Милушем по делу проходит экс-глава «РАО ЭС Востока» Иван Благодырь. Ему вменяют подстрекательство к присвоению или растрате. Ивана Благодыря оставили под арестом.

Парламентарию грозит до десяти лет колонии, бывшему руководителю «РАО ЭС Востока» - до семи лет заключения.

Виктор Милуш является депутатом парламента Приморья три созыва. Лишить его статуса полномочий Заксобрание может только после того, как обвинительный приговор вступит в силу и решение суда придет в ЗС ПК. О досрочном выходе из состава парламентариев Виктор Милуш не заявлял.