Житель Чукотки закатал в пол-литровую банку золото на три миллиона рублей

Житель чукотского городка Билибино, о котором пойдет речь, знает толк в стеклянных банках. Пока большая часть людей закатывает в них овощи на зиму, он спрятал в сосуде золото и серебро. Притом по критериям уголовной статьи – в крупном размере.

В банке объемом 580 миллилитров оперативники нашли вещество желтого цвета, явно напоминающее что-то дорогостоящее и драгоценное. Вес содержимого - 1,33 килограмма.

В рамках операции «Самородок», которая как раз и направлена на пресечения незаконного оборота ценных металлов, полицейские запросили сделать экспертизу. По ее результатам должно было выясниться, что же на самом деле пытался спрятать мужчина в стеклянной таре. Итоги исследования никого из правоохранителей не удивили.

Теперь ему грозит полумиллионный штраф Фото: пресс-служба УМВД России по Чукотке.

- Как показала проведенная экспертиза, изъятое вещество является природным рассыпным шлиховым и рудным золотом, содержащем в своем составе химически чистое золото и серебро, весом 917 граммов и 106 граммов, соответственно, на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России ко Чукотскому автономному округу.

В ведомств отметили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Мужчине из Билибино грозит штраф до половины миллиона рублей.