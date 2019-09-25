Житель Чукотки закатал в пол-литровую банку золото на три миллиона рублей
Житель чукотского городка Билибино, о котором пойдет речь, знает толк в стеклянных банках. Пока большая часть людей закатывает в них овощи на зиму, он спрятал в сосуде золото и серебро. Притом по критериям уголовной статьи – в крупном размере.
В банке объемом 580 миллилитров оперативники нашли вещество желтого цвета, явно напоминающее что-то дорогостоящее и драгоценное. Вес содержимого - 1,33 килограмма.
В рамках операции «Самородок», которая как раз и направлена на пресечения незаконного оборота ценных металлов, полицейские запросили сделать экспертизу. По ее результатам должно было выясниться, что же на самом деле пытался спрятать мужчина в стеклянной таре. Итоги исследования никого из правоохранителей не удивили.
Теперь ему грозит полумиллионный штраф Фото: пресс-служба УМВД России по Чукотке.
- Как показала проведенная экспертиза, изъятое вещество является природным рассыпным шлиховым и рудным золотом, содержащем в своем составе химически чистое золото и серебро, весом 917 граммов и 106 граммов, соответственно, на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России ко Чукотскому автономному округу.
В ведомств отметили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Мужчине из Билибино грозит штраф до половины миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU