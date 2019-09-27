«Россети» обеспечили отдаленные села Приморья централизованным энергоснабжением и интернетом

В четыре села Приморского края пришло централизованное энергоснабжение и технологии XXI века. Компания «Россети» 27 сентября запустила в Красном Яре, Ясеневом, Соболином и Олоне новые подстанции и линии электропередач. Кроме того, в эти села, расположенные в 300 километрах от Хабаровска, провели высокоскоростной интернет. Все работы были проведены менее чем за полгода, объем вложенных в строительство средств составил 242 млн. рублей.

Решение построить в Приморье новые подстанции и обеспечить села централизованным энергоснабжением было принято в начале 2019 года. Шесть стареньких дизель-генераторов, десятилетиями вырабатывавших здесь энергию, были порядком изношены и уже не справлялись с нагрузкой. В домах местных жителей то и дело пропадало электричество и гас свет. Стабильное энергоснабжение и быстрый интернет вдохнут в села новую жизнь, раскрывая возможности во всех сферах — от ведения бизнеса до образования и здравоохранения.

- Уверена, что теперь жить будем лучше, - считает жительница села Красный Яр Ирина Кончуга. - У нас ведь раньше были перебои с электричеством, постоянно горели и холодильники, и телевизоры. Теперь все будет надежно. Это очень важно и для молодежи: школьники смогут пользоваться интернетом, как во всем современном мире, село начнет возрождаться.

Местные жиели встречали энергетиков хлебом-солью. Фото предоставлено ПАО "Россети".

На торжественную церемонию запуска сетевого комплекса в Приморье приехали заместители председателя правительства РФ Константин Чуйченко и Алексей Гордеев. Вместе с ними символическую кнопку запуска нажали глава компании «Россети» Павел Ливинский и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

- Сегодня четыре села получили постоянное электричество достаточной мощности. Это скачок, это толчок к развитию. И сегодня мы открыли ряд объектов, которые должны принести новую жизнь, - подчеркнул Константин Чуйченко. - Всем спасибо за работу, а особенно хочу поблагодарить компанию «Россети», которая в рекордные сроки решила поставленную задачу, очень эффективно потратив свои инвестиционные ресурсы.

Строительство проходило в непростых условиях — тянуть электросети порой нужно было через непроходимую тайгу. Энергетикам приходилось учитывать и сложный рельеф местности. Тем не менее, две трансформаторные подстанции мощностью 2,5 и 1,6 МВА были сданы точно в срок. «Россети» протянули до ближайшего центра электропитания – подстанции «Перевал» - 80 километров воздушной линии электропередачи. Используя построенную «Россетями» инфраструктуру, компания «Ростелеком» провела в четыре приморских села высокоскоростной интернет.

- Создание современной электросетевой инфраструктуры на отдалённых территориях – социально значимая задача, решение которой открывает перспективы их дальнейшего социально-экономического развития и повышения качества жизни людей, - отметил глава «Россетей» Павел Ливинский. - В результате строительства энергообъектов коренному населению – удэгейцам – теперь доступна качественная электроэнергия. Группа «Россети» стремится не просто оказывать услуги одинаково высокого качества всем потребителям вне зависимости от их месторасположения, но и делать их максимально доступными. Отрадно, что в результате реализованного проекта почти в четыре раза будет снижен тариф для предпринимателей сёл Красный Яр, Ясеневое, Соболиное и Олон. Это однозначно даст новый импульс развитию этой уникальной территории.

Строительство проходило в непростых условиях - тянуть электросети порой нужно было через непроходимую тайгу. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Помимо улучшения качества жизни людей новые подстанции принесут и ощутимую экономию краевому бюджету. Благодаря подключению сел к централизованному энергоснабжению исчезнет статья расходов на дизельное топливо — каждый год в качестве субсидий на него из краевой казны выделялись 11 млн. рублей.

- Это очень значимое событие и для Красного Яра, и для Соболиного, и для Ясеневого, и для села Олон. Впервые в истории сюда пришло бесперебойное энергоснабжение, - отметил губернатор Олег Кожемяко. - Красный яр – уникальное национальное таежное село, где живут замечательные люди, сохраняющие традиции и обычаи своего народа. У нас впереди еще много задач. Здесь появилась новая участковая больница, появился почтамт, пекарня, дом участкового. Задача властей – сделать так, чтобы сюда была хорошая дорога, чтобы ко всем объектам прошел интернет.

Приятные перемены в приморских селах начались прямо в день запуска сетевого комплекса. 27 сентября в селе Красный Яр заработала хлебопекарня и открылся Дом быта. Местные жители уверены: это только начало.