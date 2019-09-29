2019-09-29T10:58:00+03:00
Происшествия

В движущемся поезде в ЕАО вспыхнули три вагона

Сейчас составы отцеплены и отбуксированы в тупик
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Горящими оказались составы с углем. Фото: ГУ МЧС России по ЕАОГорящими оказались составы с углем. Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Несколько вагонов загорелись во время движения в одном из районов Еврейской автономной области сегодня, 29 сентября. Инцидент произошел между населёнными пунктами Теплое озеро и Биракан, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе в ГУ МЧС России по ЕАО, информация о возгорании поступила в 13.41 (6.41 мск). Как оказалось, загорелись вагоны с углем.

Вагоны сразу отбуксировали в тупик. Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Вагоны сразу отбуксировали в тупик. Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Чтобы огонь не распространился дальше, железнодорожный состав был остановлен, а горящие вагоны отцеплены и отбуксированы в тупик.

Сейчас с ними работают пожарные расчёты теплоозерского цементного завода, пожарного поста посёлка Биракан и пожарный поезд станции Биробиджан 1.

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал, движение поездов также не было нарушено.

Три вагона с углем загорелись во время движения поезда.Автор: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области

ИСТОЧНИК KP.RU

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