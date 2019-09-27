Жители Владивостока сами отремонтировали дорогу и просят соседей скинуться деньгами, кому не жалко

Необычное объявление появилось в подъездах жилых домов Владивостока. Авторы просят жителей перевести деньги за ремонт дороги, который они провели на свои собственные средства.

Во Владивостоке продолжается ремонт основных транспортных артерий. Естественно, подрядным организациям приходится корректировать график работ по ремонту межквартальных проездов и дворовых дорог. Пока одни люди негодуют в социальных сетях и требуют от градоначальника принять меры, другие решили самостоятельно провести экспресс-ремонт.

Авторы объявления просят скинуться по 200 рублей за реомнт дороги. Можно перевести больше - кому не жалко

Инициативная группа граждан, проживающих в домах №15 и 15а по Монтажной улице, провела ремонт улицы и заделала крупные ямы. При этом весь ремонт ответственные жители провели за свои собственные деньги, о чем говорится в объявлении.

Группа людей намерена продолжить ремонт, но для этого им нужно больше денег, о чем они и решили проинформировать всех своих соседей и воззвать к их гражданской позиции. Они просят скинуться на дальнейший ремонт по 200 рублей, либо больше, по желанию.