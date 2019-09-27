2019-09-27T07:56:06+03:00
Общество

Это вам не «вышка». Прокуратура просит 8 лет колонии для экс-ректора ДВФУ

Сергей Иванец выслушает приговор уже 21 октября
Кристина ГРИН
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Свою вину бывший ректор так и не признал. Фото: ДВФУ.Свою вину бывший ректор так и не признал. Фото: ДВФУ.
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В Тихоокеанском флотском военном суде накануне прошло заседание по резонансному уголовному делу, возбужденному по статье «Присвоение или растрата». На скамье подсудимых оказалась преступная группировка из Дальневосточного федерального университета, среди них: экс-ректор ДВФУ Сергей Иванец, экс-проректор по экономике и финансам университета Виктор Атаманюк, экс-проректор по науке и инновациям Алексей Цхе, экс-проректор по связям с федеральными органами Игорь Сиротин, директор ООО «Винтегра проекты» и Никита Смуров.

Рассмотрение судом уголовного дела находится на финишной прямой. И вот сторона обвинения выступила с ходатайством о желаемом наказании для самого известного в этом деле фигуранта.

- Обвинение запросило 8 лет лишения свободы для Сергея Иванца, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда - Владивосток» Ольга Андрусенко, помощник судьи. – Приговор обвиняемому вынесут уже в следующем месяце - 21 октября. Сергей Иванец свою вину в содеянном не признает.

Напомним, что бывшего ректора обвинили во многомиллионных махинациях еще в 2016 году, когда запускалась информационно-техническая система «Электронный университет». Сумма контракта – почти 650 миллионов рублей. Несмотря на то, что реализация проекта прекратилась, подрядчик успел получить 20 миллионов рублей.

Сперва никто из обвиняемых вину в преступлении не признавал. Но вскоре под тяжестью доказательств большинство покаялось, только вот Сергей Иванец непоколебим - до последнего утверждает, что в произошедшем его вины нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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