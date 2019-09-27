Длинноногая блондинка в черном купальнике устроила фотосессию на «пиратском» судне во Владивостоке

Легкий морской бриз. Шум прибоя. Звук затвора фотокамеры. «Вот так хорошо» - говорит Александр. Во власти его объектива - длинноногая блондинка с отличной фигурой, которая демонстрирует мастерство позирования. Только не подумайте, речь не об обычном съемочном процессе, где девушка в легком платье всплывает из пены. Тут у светловолосой красавицы другой образ. Дерзкий, откровенный и, разумеется, сексуальный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/734463" frameborder="0"></iframe> Фотосъемка на шхуне.Часть 1..Автор: Александр Ратников.! другой источник

В одном угольно-черном купальнике она уверенно чувствует себя на шхуне, выброшенной на берег бухты. Северокорейское судно придает антураж всему происходящему. Развевающиеся длинные волосы, минимум одежды, «пиратское» судно, невероятный закат – формула снимков, которым будут завидовать другие художники.

Судно из-за волн качало из-стороны в сторону, но Наталья справилась с этой задачей. Фото: Александр Ратников.

- Вдохновился я закатом, морем и одинокой шхуной, которую выбросило в Патрокле. Сразу захотел придумать, что-то очень красивое и необычное, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» фотограф Александр Ратников. – Придумал образ для фотосессии. Принципиален для меня был вопрос и подбора девушки. Я позвонил своей подруге Наташе. Та, когда услышала, сразу сказала: я только «за». Нужно отдать ей должное, потому что за кадром она оставила страх. Из-за сильных волн шхуну качало из стороны в сторону. Но она девушка храбрая, справилась, и снимки получились очень крутыми.

Толпа зевак собралась на берегу, чтобы понаблюдать за съемочным процессом. Фото: Александр Ратников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/734464" frameborder="0"></iframe> Фотосъемка на шхуне.Часть 2..Автор: Александр Ратников.

Этот тот случай, когда никто не говорил «не проходите мимо», но пройти мимо не мог, пожалуй, никто. Зеваки останавливались, что понаблюдать за съемочным процессом. Тем более, когда позирует такая ослепительная блондинка, оторвать глаза было непросто. Наверняка сложнее было парням, которые прогуливались вечером вместе со своими спутницами.

Вы не поверите, но Наталья является мамой замечательной дочки. Только богам, вероятно, известно, как ей удалось сохранить такую потрясающую фигуру. Но мы очень надеемся на то, что это не последняя совместная работа талантливого фотографа и светловолосой красавицы, и они еще покажут, что значит «горячая» съемка.