2019-09-27T09:42:06+03:00
Общество

«Владивосток, я так счастлива быть здесь»: Ольга Бузова приехала в дальневосточную столицу и готовится к шоу

Звезда телеэкрана в рамках тура даст концерт в «Палладе»
Кристина ГРИН
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Ольга приехала во Владивосток из Благовещенска.Ольга приехала во Владивосток из Благовещенска.Фото: Социальные сети
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«Владивосток, как я счастлива быть здесь» - с этих слов начала свою сторис в инстаграме известная певица и телеведущая Ольга Бузова. Артистка приехала в дальневосточную столицу, чтобы выступить на своем концерте. Все мы знаем, что Ольга является активным пользователем социальных сетей, поэтому, оказавшись в столице Дальнего Востока, она тут же разместила пост на своей официальной странице.

«Владивосток! Родина моей мамочки. Здесь мой дедушка ходил в океан, познакомился с бабушкой, и здесь же родилась моя мамуля. Жили на Косом переулке. Мама пешком сама в 7 лет шла до 13 школы, где и училась, пока не переехали в Клайпедую. Я жду вас всех сегодня в Палладе на моем шоу «Принимай меня» . Новые песни, новая программа...Мы на месте . Вот она я. Кто сегодня с нами? Пишите» - написала пост популярная певица и телеведущая.

Пост моментально набрал больше 30 тысяч лайков. Фанаты и слушатели Ольги осыпают ее комплиментами в комментариях. Кстати, если вы мечтаете встретить певицу в городе, смотрите ее сторис. Велика вероятность, что вам еще удастся сфотографироваться со звездой телешоу и взять у нее автограф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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