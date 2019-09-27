Мосты и центр Владивостока перекроют на полдня из-за марафона

Практически весь Владивосток перекроют завтра, 28 сентября, в связи с проведением международного марафона GalaxyVladivostokMarathon (6+). Частично будет ограничено движение с Русского острова до центральной площади города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.

Организаторы марафона просят жителей отнестись с понимание к временным неудобствам.

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам

- На Дальнем востоке марафоны только зарождаются, жители еще не привыкли, потому и проявляют низкую толерантность. Многие не понимают, что марафон – это крупное городское событие, как День города. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытия движения. А также быть внимательными и соблюдать скоростной режим, - поделились организаторы марафона.

Из-за того, что выезд с острова Русского будет перекрыт, оргкомитет позаботился о том, чтобы на это время ходили два бесплатных парома.

Судно «Москва»:

Отходит от 30 причала в 9.30 - прибывает на Аякс пирс ДВФУ в 10.20; Отходит от бухты Аякс от пирса ДВФУ в 10.30, затем прибывает на Поспелово примерно в 10.50; Отходит от Поспелова, через 10 минут, в 11.00 часов;

Судно «Лотос»:

Отходит с 30 причала отходит в 7.00, прибывает на Подножье в 7.50;

Отходит от Подножья в 8.00, приходит на 30 причал в 8.50;

Отходит от 30 причала в 9.00, приходит на Подножье в 10.00;

Отходит с Подножья в 10.30 и на 30 причал ориентировочно прибудет в 11.30;

Напомним, GalaxyVladivostokMarathon пройдет во Владивостоке 28 сентября 2019 года в четвертый раз. Бегуны со всего мира возьмут старт в четырех дистанциях: 5 км/10 км/21,1 км/42,2 км, а также открыты детская и паралимпийская дистанции (1 км).