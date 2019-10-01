2019-10-01T13:42:44+03:00
Общество

Видишь леопарда? А он тут есть: найти «невидимого» редкого кота на фото предложил нацпарк в Приморье

Хищник мерещится пользователям сети в самых неожиданных точках снимка [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Умение сливаться с окружающей природой у леопардов в кровиУмение сливаться с окружающей природой у леопардов в кровиФото: ФГБУ «Земля леопарда»
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«Это сводило меня с ума» - пишут пользователи сети, которые последние несколько дней пытались отыскать на нашумевшем снимке отдыхающего среди камней леопарда. Приморский нацпарк подготовил своеобразный ответ вирусной фотозагадке, на которой пятнистого хищника придется искать уже в лесу.

Умение сливаться с окружающей природой у леопардов в крови и у дальневосточных пятнистых хищников это получается ничуть не хуже, чем у их более южных сородичей. Это с лихвой доказывает снимок, сделанный в приморском нацпарке в прошлом году старшим госинспектором Андреем Трояновым.

Приморский нацпарк подготовил своеобразный ответ вирусной фотозагадке Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Приморский нацпарк подготовил своеобразный ответ вирусной фотозагадкеФото: ФГБУ «Земля леопарда»

- Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно (в этом - мастерство), однако он здесь есть. И его вполне можно найти, - подписала снимок пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда» имени Николая Воронцова.

Найти леопарда в лесу – та еще задачка. Пользователям сети пятнистая кошка мерещится рядом с мхом, на деревьях и в листьях. Раскрывать карты не будем – свои версии пишите в комментариях. Подсказка: леопард стоит спиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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