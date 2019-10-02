2019-10-02T09:53:14+03:00
Происшествия

Восьмилетний мальчик, страдающий аутизмом, едва не погиб под электропоездом в Приморье

Родители оставили ребенка без присмотра. Это могло стать причиной трагедии
Кристина ГРИН
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Маму мальчика привлекли к административной ответственности.Маму мальчика привлекли к административной ответственности.Фото: УТ МВД России по ДФО
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Маленького мальчика в кепке, гуляющего в одиночестве по платформе, увидели сотрудники станции Санаторная. Ребенок был мало того, что без сопровождения взрослых, так еще и пытался пробраться под электропоезд, а это уже игры, опасные для жизни. Об этом оперативно узнали сотрудники линейного управления полиции. Трагедии, к счастью, удалось избежать. Сперва мальчика забрали сотрудники РЖД, а потом несовершеннолетнего передали прибывшим полицейским.

Оказалось, что родители оставили без присмотра не просто ребенка, а 8-летнего мальчика, страдающего аутизмом. Он нуждается в особом уходе, но в этот день взрослые, вероятно, проглядели и не смогли проконтролировать ситуацию.

- За неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего родители подростка будут привлечены к административной ответственности, - отметил в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды - Владивосток» Дмитрий Годяев, сотрудник пресс-службе УТ МВД России по ДФО. – Им грозит административный штраф в размере от ста до пятисот рублей.

Известно, что родители мальчика развелись, но семья считается благополучной. Никто в поле зрения оперативников не попал до этого дня. Несмотря на серьезный диагноз, ребенок очень активный. Это успели заметить даже сотрудники полиции. К счастью, он жив, здоров, и уже передан маме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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