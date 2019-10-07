2019-10-07T06:18:30+03:00
Общество

Осторожно, во Владивостоке нашли «опасно» гениального Алексея

Объявление предупреждает, что он живет рядом с вами
Кристина ГРИН
Поделиться:
Фотография объявления сейчас набирает обороты в сети.Фотография объявления сейчас набирает обороты в сети.Фото: Кристина ГРИН
Изменить размер текста:

Владивосток. Подземный переход. Сумерки. Передо мной идет мужчина лет 30. Внезапно его внимание привлекло объявление, приклеенное к стене тоннеля. Слово «осторожно», напечатанное большими буквами, тут же зацепило прохожего. Он, вероятно, подумал, что разыскивают какого-то опасного преступника, иначе, зачем еще предупреждать такими заголовками. Он тщательно изучил листовку. Стоял напротив нее несколько минут (показалось, что даже расстроился), а потом ушел. Разумеется, следом подошла к листовке и я, чтобы понять, кого же ищет полиция.

Молодой парень с черной полосой на глазах. На вид – не больше 27 лет. На нем футболка и клетчатая рубашка. Заранее запомнила его внешний вид, чтобы в случае встречи с ним, тут же позвонить оперативникам. Но вот содержание текста, правда, удивило.

«Осторожно, вы живете рядом с компьютерным мастером, он расклеивает листовки и ремонтирует компьютеры, будьте бдительны, после него компьютеры работают как новые. Алексей».

Под фотографией был указан даже номер телефона. Стало ясно, что перед нами не убийца или насильник, а «опасно» гениальный продажник. Креативный подход к простому рекламному объявлению вывел его на новый уровень. Аплодисменты. И на всякий случай, оглядывайтесь по сторонам. Рядом все-таки компьютерный мастер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Новости 24
Пригородные электропоезды во Владивостоке будут ходить по новому расписанию
В Приморье подключают тепло в жилых домах
Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя
Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания
Молодой блондин с загадочными глазами пропал в Приморье
Стало известно, когда во Владивостоке пойдет сильный ливень
«Мужчина с большой буквы»: президент ХК «Адмирал» о покинувшем нас Самвеле
Родителей консультировали даже по скайпу: психологическая помощь оказалась востребована в приморских семьях
Сначала скорая не смогла приехать, а потом в больнице не оказалось вакцины от бешенства: бездомная собака покусала 7-летнего мальчика в Приморье
Легенда № 13: в честь экс-игрока «Адмирала» хотят назвать хоккейную школу
На новом танкере во Владивостоке подняли флаг
Мужчина из мести поджигал эвакуаторы во Владивостоке
«Только так и заправляю»: во Владивостоке мужчина раскачал авто, чтобы вместить больше бензина
Проворная приморская пенсионерка украла личные вещи покупателя из продуктовой тележки в супермаркете
«Весь город встал»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
Выгоревшая плавбаза «Петр Житников» добралась до Приморья
Потенциально опасная погода: новое предупреждение для Приморья сделал Гидрометцентр России
Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на предстоящую неделю
Во Владивостоке мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с автобусом
Дерзкий консультант разбил ноутбук покупательницы, отказавшись делать возврат по гарантии
Ночные гонки во Владивосткое закончились серьезной аварией на Русском острове
«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь»
Синоптики рассказали, когда на Владивосток обрушится сильный ливень
Осеннее обострение: мужчина забежал в мебельный магазин во Владивостоке и стал прыгать по диванам