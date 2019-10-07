Осторожно, во Владивостоке нашли «опасно» гениального Алексея

Владивосток. Подземный переход. Сумерки. Передо мной идет мужчина лет 30. Внезапно его внимание привлекло объявление, приклеенное к стене тоннеля. Слово «осторожно», напечатанное большими буквами, тут же зацепило прохожего. Он, вероятно, подумал, что разыскивают какого-то опасного преступника, иначе, зачем еще предупреждать такими заголовками. Он тщательно изучил листовку. Стоял напротив нее несколько минут (показалось, что даже расстроился), а потом ушел. Разумеется, следом подошла к листовке и я, чтобы понять, кого же ищет полиция.

Молодой парень с черной полосой на глазах. На вид – не больше 27 лет. На нем футболка и клетчатая рубашка. Заранее запомнила его внешний вид, чтобы в случае встречи с ним, тут же позвонить оперативникам. Но вот содержание текста, правда, удивило.

«Осторожно, вы живете рядом с компьютерным мастером, он расклеивает листовки и ремонтирует компьютеры, будьте бдительны, после него компьютеры работают как новые. Алексей».

Под фотографией был указан даже номер телефона. Стало ясно, что перед нами не убийца или насильник, а «опасно» гениальный продажник. Креативный подход к простому рекламному объявлению вывел его на новый уровень. Аплодисменты. И на всякий случай, оглядывайтесь по сторонам. Рядом все-таки компьютерный мастер.