«Улицы разбитых фонарей» по-приморски: полицейский в одиночку обезвредил бандита, пока отмечал день города

Полицейский всегда остается полицейским, несмотря на время суток, день и форму одежды. Неизвестно, когда правоохранителю придется разбираться с опасным преступником или рисковать жизнью ради спасения близких. В такой ситуации оказался сотрудник ДПС в Большом Камне Николай Ляшенко, который в одиночку обезвредил парня, угрожавшего людям возле популярно кафе-бара.

История разворачивалась 21 сентября в День города. Жители Большого Камня отмечали праздник, в местных ночных клубах и барах не было отбоя от гостей, а, как известно, каждая подобная вечеринка притягивает к себе подозрительных персон. Именно такая и «нарисовалась» возле одного из популярных местных кафе.

С виду ничем непримечательный парень подошел к заведению уже поздно вечером. Что-то в нем насторожило полицейских, которые остановили его и не пускали в кафе. Парень не желал мириться с этим и резко достал пистолет, направив дуло прямо на правоохранителей. В этот момент из бара выходили люди, которые тоже попали под прицел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736216" frameborder="0"></iframe> Полицейский в одиночку обезвредил бандита, пока отмечал день города.Видео: УМВД России по Приморскому краю! другой источник

- Я находился не при исполнении и отдыхал с друзьями в этом кафе. Мы как раз собирались уходить и вышли на улицу. Тут резко парень достал оружие и начал отходить назад, а я решил его обойти. Друзья заходили обратно в кафе и окрикнули меня, это услышал угрожавший. Я ему сказал: «Меня зовут, я ничего от тебя не хочу, дай мне пройти, а потом делай все, что хочешь». Парень меня пропустил, - рассказал «КП-Владивосток» Николай Ляшенко, сотрудник ДПС, обезвредивший вооруженного парня.

Дальше ситуация развивалась стремительно. Николай вмиг оказался рядом с парнем и схватил его за руку, в которой был пистолет. Подбежавшие полицейские положили негодяя на землю и задержали. Оружие изъяли, парня арестовали на десять суток.

- На раздумья времени не было, надо было быстро реагировать. Поэтому действовал «на автомате»: просто делал то, что должен, - добавил Николай Ляшенко.

Нарушителем оказался 28-летний житель Находки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание – до четырех лет колонии.