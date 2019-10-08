Китайский контейнеровоз сел на мель во Владивостоке: из-за размеров судна спасательная операция может затянуться

Контейнеровоз COSCO ENGLAND сегодня утром, 8 октября, сел на мель возле острова Скрыплёва. Судно стояло на якоре в проливе Босфор Восточный, утренний сильный ветер кинул его на мель.

Инцидент произошел в 8:55 часов утра по местному времени во время заправки судна топливом. Шквалистый ветер сорвал якорь и отнес контейнеровоз на песчаную отмель острова Скрыплёва. Заправку судна остановили, танкер незамедлительно отогнали от судна. Экипаж в составе 26 граждан Китая остается на контейнеровозе под флагом Гонконга.

По информации морского спасательно-координационного центра, пострадавших в результате инцидента нет, повреждений на судне не зафиксировано, как и разлива нефтепродуктов. В данный момент буксиры «Добрыня» и «Богатырь» снимают контейнеровоз с отмели.

Судно COSCO ENGLAND принадлежит китайской компании COSCO SHIPPING. Длина судна 366 метров, ширина – 52 метра. Из-за огромных размеров контейнеровоза, который в десятки раз превосходит по длине остров Скрыплёва, спасательная операция может затянуться надолго.