Пожилую пару из Владивостока избили битами из-за места на парковке

История, напоминающая беспредел из 90-х, развернулась в Ленинском районе Владивостока. Самосуд над семьей пенсионеров устроил 37-летний житель Адмирала Юмашева, возмущенный тем, что его потревожили вечером, пнув колесо автомобиля, преграждавшего выезд с парковки во дворе. По словам потерпевших, разгоряченный мужчина, сначала напал на «обидчика», который к слову ожидал мастера парковки вместе с маленькими детьми, а позже и вовсе наведался вместе с друзьями к его пожилым родственникам. При этом постоять за друга компания решила, вооружившись самодельными битами, сообщает «КП»-Владивосток».

Так закончилась встреча пенсионеров с буйным соседом

События на Адмирала Юмашева, 16Б, произошли 7 октября. История получила огласку, благодаря посту в социальных сетях, в котором жительница Владивостока рассказала о случившимся, проиллюстрировав «встречу соседей» шокирующими фото побоев. Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с дочерью пострадавших и узнать, что же именно происходило в тот злополучный вечер.

– Родители не хотели меня сильно шокировать, поэтому я узнала все только вчера утром, после того, как им уже оказали помощь врачи, – начала свой рассказ Дарья.

Банальная ситуация на парковке, которую можно было перевести в шутку, обернулась неожиданными последствиями для всей семьи. Сестра Даши приехала навестить пожилых родителей вместе с мужем и двумя малышами. Когда вечером родственники засобирались домой, выяснилось, что их авто перегородила другая машина. Стоя на улице с детьми, Андрей, как это часто бывает в подобных случаях, ударил по колесу Toyota Corolla Fiеlder, чтобы сработала сигнализация, и владелец переставил машину, выпустив выезжающих. Ошибкой парня стало то, что он не обратил внимания на номер телефона, оставленный под стеклом, ведь именно этот факт вызвал негодование оппонента, явно настроенного на разборку.

Виталя, меня обижают!

– Когда сосед вылетел из подъезда с матами. Андрей усаживал племяшку в машину, держа второго ребенка на руках, – делится Дарья. Не взирая на детей, неадекватный мужчина начал бросаться на него с кулаками, – продолжает девушка. Родственник попытался успокоить его словами, но особо успеха это не принесло. Тогда на крик сестры, испугавшейся за мужа и детей, выбежал папа с другом.

Родители живут на первом этаже, поэтому на призыв одной из дочерей о помощи среагировали быстро. Отец, как бывший работник милиции, оттащил дебошира, схватив его за руку, со словами – Леха, угомонись! Все, стоп.

Однако успокаиваться оскорбленный Алексей не спешил. Когда родственники уехали, мужчина стал угрожать и пообещал отомстить. Вытащив мобильный телефон, набрал некого Виталия, заявив собеседнику, что его обижают. Собственно ждать приезда подмоги долго не пришлось.

– Мы живем в этих хрущевках уже 15 лет. Здесь все друг друга знают. Поэтому отец абсолютно спокойно открыл дверь, когда в нее постучали буквально через 10 минут. На пороге помимо соседа оказались еще два парня, вооруженные деревянными брусками.

Они шли нас убивать

Без особых церемоний компания принялась избивать пенсионеров. При этом первым под раздачу попал глава семейства, на которого посыпались удары по голове и другим частям тела. Естественно, что на шум в прихожей прибежала жена. Женщину нападавшие тоже щадить не стали. Уже позже врачи диагностировали у нее рваные раны головы и руки, которые пришлось зашивать, а также гематомы.

Женщину били по голове

На помощь к пожилым людям поспешил друг, который находился в гостях. Схватив, детский стульчик, мужчина попытался прогнать обидчиков, вытолкнув их за дверь. Однако защитника быстро обезвредили, буквально столкнув с лестницы. Избивать пенсионеров перестали лишь тогда, когда в подъезд повыскакивали другие жители дома, которые и вызвали полицию, а также позвонили в скорую помощь. Нападавшие в это время поспешили скрыться, а пожилых людей отвезли во Владивостокскую клиническую больницу №2.

– Вас с Куликовской битвы привезли?,– удивились врачи.

Глава семейства, как и его жена, получил серьезные травмы, после встречи с агрессивной компанией. У мужчины остались рваные раны головы и сильно отбита спина, поэтому практически не поднимаются руки. Семья сейчас ищет хирурга, чтобы получить консультацию. Друг пенсионеров до сих пор лежит в больнице, у него сотрясение головного мозга и перелом.

На теле остались гематомы и ссадины

– Они шли нас убивать. Пришли в нашу квартиру и были деревянными брусками с острыми краями,– констатирует мама Даши.

По словам Даши, их с сестрой дети часто ночевали у бабушки с дедушкой. Лишь по счастливой случайности в этот вечер внуки не остались у пенсионеров, не известно, как бы тогда обернулась ситуация.

Естественно, что все потерпевшие написали заявления в полицию. По факту происшествия уже назначена проверка. Пока семья ждет заключения медицинской экспертизы, которое будет готово завтра, мужчина, напавший на родителей, разгуливает на свободе, спешно удаляясь из социальных сетей и перевозя своих родственников подальше от места скандала. По некоторым данным, у Алексея уже есть условная судимость, за правонарушение, совершенное в 2014 году.

Дарья искренне надеется, что обидчики ее родителей получат наказание по всей строгости закона. Девушка уже побывала в прокуратуре, где получила подробную консультацию.

– Какой-то человек решил практически на ровном месте изувечить моих родителей. Один удар в висок и их просто могло не стать, – с содроганием в голосе делится девушка. Нам просто страшно, что он живет рядом, не известно, что вообще можно от него ожидать, – поделилась девушка.

«КП»-Владивосток» уде обратилась за официальными комментариями в городское УМВД, пресс-служба которого осведомлена о случившемся. Редакция следит за развитием событий.