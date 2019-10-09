Новые подробности избиения пенсионеров из-за парковки: у «обидчиков» тоже переломы

Встреча приморских пенсионеров с соседом, закончившаяся настоящей бойней, обрастает новыми подробностями. Конфликт на парковке, переросший из словесной перепалки в драку с использованием подручных средств, прокомментировали специалисты МВД. Как удалось выяснить корреспонденту «КП»-Владивосток», главный антигерой истории, получившей общественный резонанс, подал встречное заявление в полицию. У мужчины оказался сломан нос.

Заявления от участников кровавой разборки поступили в дежурную часть отдела полиции № 1 Ленинского района приморской столицы. Сотрудники пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку рассказали «Комсомолке», что мужчина, в отношении которого поступила жалоба, обратился в полицию со встречными претензиями к пострадавшим. После отнюдь не дружеского визита к соседям, у автохама оказался сломан нос. Не исключено, что перелом костей он получил при потасовке, когда семья пыталась противостоять нападению.

Напомним, конфликт начался на парковке, когда один из автомобилистов перегородил машину другому и был крайне возмущен, что колесо его неприкосновенного авто посмели пнуть, чтобы сработала сигнализация. Месть оскорбленного человека ждать пришлось не долго. По словам семьи пострадавших, их сосед вызвал подмогу, после чего вооружившись самодельными битами, напал на пенсионеров и их гостя. Обороняться людям пришлось, тем, что попало под руку – детским стульчиком для кормления или табуретом. В результате неравной схватки более возрастные участники конфликта получили довольно серьезные увечья. Главе семейства и его жене диагностировали рваные раны головы и тела, а также гематомы. 51-летняя женщина и ее 54-летний супруг направлены на амбулаторное лечение. Друг семьи, оказавшийся не в том месте, и заступившийся за хозяев квартиры, получил перелом правой руки и сотрясение головного мозга. Пострадавший находится в больнице. Потерпевшие были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По словам дочери пенсионеров, ее результаты должны быть готовы уже завтра.

Полицейские в настоящее время устанавливают личности всех участников инцидента, опрашивают свидетелей и выясняют детали произошедшего. Процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ, будет принято по завершению проверки.

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