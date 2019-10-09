2019-10-09T18:31:22+03:00
Происшествия

Иномарка протаранила крыльцо управления ФСБ во Владивостоке

Очевидцы сообщают, что водитель сбежал
Сергей БАЛАНОВ
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Автомобиль остановился только на крыльце. Фото: dps_vlАвтомобиль остановился только на крыльце. Фото: dps_vl
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Курьезное ДТП произошло в ночь на 10 октября во Владивостоке на улице Алеутская. Иномарка выскочила на тротуар и врезалась в крыльцо здания, в котором расположено управление Федеральной службы безопасности по Приморскому краю.

По имеющимся данным, жертв нет, а водитель Тойота Аксио сбежал, сообщает «КП-Владивосток». Представители управления уточнили, что речи о террористическом акте не идёт, водитель просто, мягко говоря, неправильно припарковался.

Нужно отметить, что на данном участке широкий тротуар и высокий бордюр. Как иномарка на него заскочила и почему не смогла остановиться, не понятно. Подробности выясняются.

По словам очевидцев, место происшествия в настоящий момент оцеплено. Инспекторы ГИБДД приехали на оформление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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