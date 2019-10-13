Какой классный кожаный шнурок: игры рыси с большой змеей в Приморье попали на видео

Забавы довольно редкого для Приморья хищника попали на видео. На кадрах видеосъемки отчетливо заметно, как рысь умело расправилась с огромной змей, после чего продолжила развлечение с новой игрушкой. Обитательница сафари-парка в итоге гордо взяла свою добычу в зубы, удалившись от назойливой камеры, установленной в периметре, сообщает «КП»-Владивосток».

Приморский сафари-парк, расположенный в Шкотовском райне, опубликовал занимательное видео – охоту рыси на змею. Одну из обитательниц вольера привлекла проползающая змея. Хищная кошка без промедления ринулась в атаку. Рептилия сначала попыталась напасть, а, когда сдержать оборону не удалось – скрыться от противника. Однако рысь, увлеченная игрой, не оставила пресмыкающемуся не единого шанса. Судя по кадрам видео, змея не представляла для обитателей зооуголка никакой опасности, по словам специалистов, на кадрах запечатлен амурский полоз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737492" frameborder="0"></iframe> Смертельная схватка змеи и рыси.Видео: Приморский сафари-парк

– Ну, прям, как моя Кнопка, со шнурком,– шутит владелица домашней кошки.

Видео уже набирает популярность в сети. Грациозность и легкость рыси вызывает восторженные комментарии пользователей интернета.

Стоит отметить, что змеи не в первый раз становятся добычей местных обитателей. По словам очевидцев, как-то пресмыкающееся оказалось на огороженной территории для сов. Хищные птицы приняли гостя за долгожданный обед. Уникальность местности позволяет обитателям живого уголка не терять навыки, несмотря на сытую и размеренную жизнь в неволе.