2019-10-13T14:54:49+03:00
Общество

Китовая тюрьма по китайским правилам, или куда отправятся узники после освобождения?

Экологи уверены, судьба уже оплаченных косаток решится завтра на закрытом совещании
Милана СОКОЛ
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Экологи и активисты переживают за судьбу оставшихся белухЭкологи и активисты переживают за судьбу оставшихся белухФото: Игорь НОВИКОВ
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Судьба узников, так называемой «Китовой тюрьмы» в Приморье, в очередной раз оказывается под угрозой. Несмотря на вмешательство в вопрос освобождения пленников бухты Средняя, президента России и мировых знаменитостей, экологи уверены, что спасательная операция может провалиться. Согласно информации коалиции Free Russian Whales представители китайских компаний, которые уже внесли предоплату за 50 мормлеков, приехали в Россию для совещания на высоком уровне. Активисты бьют тревогу и призывают общественность и СМИ не допустить перепродажу животных в Поднебесную, сообщает «КП»-Владивосток».

– Мы получили достоверную информацию, подтвержденную несколькими источниками, что 14 октября, в понедельник, в Минприроды России состоится совещание министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина с представителями китайских компаний, заключивших ранее контракты на поставку белух из России. Совещание пройдет в главном здании Минприроды России. Эти китайские компании уже внесли предоплату за 50 белух российским коммерческим партнерам, отловившим китообразных в 2018 и поместившим их в «Китовую тюрьму». Недавно за коммерческие интересы китайских компаний заступилось китайское правительство, результатом чего и стало данное совещание,– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что одним из инициаторов выпуска косаток и белух стал известный океанолог Жан-Мишель Кусто. Защитник Мирового океана адресовал свой вопрос о судьбе млекопитающих президенту России во время «Прямой линии». При этом ученый вместе с командой по приглашению российской стороны ранее побывал в бухте Средняя. После освящения вопроса на столь высоком уровне, началась подготовка к выпуску животных. На данный момент из тесных вольеров на свободу попали 10 косаток и 26 белух. Млекопитающих доставили до мыса Петровского в Хабаровском крае, после чего отпустили в естественную среду обитания. Однако больше 60 белух еще остаются заложники сложившихся обстоятельств. Экологи опасаются, что выпуску оставшихся особей могут помешать новые договоренности с иностранными коммерсантами.

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Кусто спросит Путина о судьбе косаток во время "прямой линии"

Известный французский океанолог и защитник Мирового океана Жан-Мишель Кусто отправил 18 июня свой вопрос о судьбе косаток и белух, томящихся в неволе в Приморье, на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Кусто попросил российского президента принять окончательное решение об освобождении узников «китовой тюрьмы» и возвращении их в места традиционного обитания (подробности).

Активисты провели пикет на Корабельной набережной Владивостока в защиту косаток и белух

Днем 13 мая участники акции растянули на брусчатке перед подводной лодкой баннер с 3D рисунком косатки, разрывающей сети, который уже стал символом борьбы за свободу узников «китовой тюрьмы» в бухте Средняя на юге Приморья (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Китовая Тюрьма» в бухте Средней»

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