2019-10-11T09:41:20+03:00
Происшествия

«Были пьяными»: на парней, справивших нужду на Вечный огонь в Уссурийске, завели уголовное дело

Молодым людям грозит до трех лет тюрьмы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Молодые люди утверждают, что были в состоянии алкогольного опьянения. Фото: УМВД по Приморскому краюМолодые люди утверждают, что были в состоянии алкогольного опьянения. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Молодые люди из Уссурийска засыпали вечный огонь в Уссурийске землей, а затем справили на него нужду. Вчера 10 октября, полицейские задержали предполагаемых преступников, а уже сегодня возбудили на них уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Задержанные полицией парни признались в преступлении. Возраст молодых людей - 20 и 21 год. Они оправдываются тем, что были пьяными.

Судить будут по статье 214 - вандализм. Правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Правоохранительные органы прямо сейчас избирают для молодых людей меру пресечения. У сотрудников полиции в наличии имеются кадры с камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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