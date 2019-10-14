2019-10-14T07:08:56+03:00
Общество

Мэрия Москвы отдала Владивостоку восемь б/у троллейбусов

Транспорту уже около 10 лет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Вскоре будут искать подрядчика для доставки. Источник фото: мэрия ВладивостокаВскоре будут искать подрядчика для доставки. Источник фото: мэрия Владивостока
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Восемь троллейбусов администрация Москвы подарила Владивостоку. Транспорт 2008-2010 годов выпуска. На сегодняшний день, 14 октября, власти обсуждают, как доставить его в Приморье, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию Владивостока.

Столичную поставку ожидают в 2020 году. Как рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов в эфире радио «Комсомольская правда», средства на доставку выделили, нужно лишь найти подрядчика. Со дня на день должны объявить аукцион.

Напомним, что Сергей Собянин, мэр Москвы, также безвозмездно передаст Владивостоку десять трамваев. Представители обеих администраций договаривались о них с 2005 года. И вот наконец-то пусть и не новые, но зато после капитального ремонта трамваи вскоре также прибудут в приморскую столицу.

- Все трамваи после капитального ремонта, - подчеркнул Олег Гуменюк. - Таким транспортным средствам ремонт не нужен 15 лет. Сейчас мы решаем, как доставим их во Владивосток. Уверен, такое подспорье со стороны столицы нам не помешает. Трамваям в городе быть, это наша история.

ИСТОЧНИК KP.RU

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