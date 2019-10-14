Удивительных и редких животных - дальневосточных леопардов - удалось встретить жителям Приморья. Человек столкнулся с грациозными кошками, когда те перебегали дорогу в районе Краскино.

Автолюбителю, повстречавшему леопардов, можно сказать, дико повезло. Дело в том, что эти кошачьи более осторожны и редко подходят к местам обитания людей. К тому же дальневосточных леопардов очень мало и шанс встретится с ними крайне ничтожен.

Но приморцу посчастливилось увидеть не просто дальневосточных леопардов, а, предположительно, маму и двух котят. Три пятнистые кошки трусцой перебежали небольшую дорогу и скрылись в лесу. Машина, судя по кадрам, не особо интересовала животных, а даже, скорее пугала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737656" frameborder="0"></iframe> Семью грациозных леопардов посчастливилось встретить жителям Приморья.Видео: blog_vladivostokСоциальные сети

К чести водителя стоит сказать, что поступил он правильно: не стал дразнить и преследовать леопардов, не вышел из машины и не кидал им еду. Мужчина, понимая важность момента, снял хищников на видео, дал им пройти и уехал по своим делам.

- Ну красивые кошечки, вот еще один котенок выходит. Это мама с котятами. Вот они ходят, красавцы, - с восхищением в голосе говорит автор видео.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.