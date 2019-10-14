2019-10-14T12:33:21+03:00
Дом. Семья

Семью грациозных леопардов посчастливилось встретить жителям Приморья

Восхищенные очевидцы сняли кошачье семейство на камеру [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Человек столкнулся с грациозными кошками, когда те перебегали дорогу в районе КраскиноЧеловек столкнулся с грациозными кошками, когда те перебегали дорогу в районе КраскиноФото: ФГБУ «Земля леопарда»
Изменить размер текста:

Удивительных и редких животных - дальневосточных леопардов - удалось встретить жителям Приморья. Человек столкнулся с грациозными кошками, когда те перебегали дорогу в районе Краскино.

Автолюбителю, повстречавшему леопардов, можно сказать, дико повезло. Дело в том, что эти кошачьи более осторожны и редко подходят к местам обитания людей. К тому же дальневосточных леопардов очень мало и шанс встретится с ними крайне ничтожен.

Но приморцу посчастливилось увидеть не просто дальневосточных леопардов, а, предположительно, маму и двух котят. Три пятнистые кошки трусцой перебежали небольшую дорогу и скрылись в лесу. Машина, судя по кадрам, не особо интересовала животных, а даже, скорее пугала.

Семью грациозных леопардов посчастливилось встретить жителям Приморья.Видео: blog_vladivostokСоциальные сети

К чести водителя стоит сказать, что поступил он правильно: не стал дразнить и преследовать леопардов, не вышел из машины и не кидал им еду. Мужчина, понимая важность момента, снял хищников на видео, дал им пройти и уехал по своим делам.

- Ну красивые кошечки, вот еще один котенок выходит. Это мама с котятами. Вот они ходят, красавцы, - с восхищением в голосе говорит автор видео.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина в подъезде во Владивостоке представился ребенку полицейским и обманул
Отрезало дымом: пожарные спасли 10 человек во Владивостоке
Так это были они! Пьяные вандалы, справившие нужду на вечный огонь, оказались замешаны и в другом деле
Круизный лайнер Costa Serena опоздал во Владивосток из-за тайфуна «Хагибис»
Во Владивостоке построят многоуровневую парковку на 300 машин, постановление подписано
Во Владивостоке устроили флешмоб на воде
Россельхознадзор оштрафовал Минобороны за неправильную работу в Приморье на земле
Уменьшили аварийность: новый светофор заработал во Владивостоке
«Все забыли как на педали нажимать?»: Владивосток встал в 7-балльную пробку
Для тех, кто проспал: первый снег во Владивостоке попал на видео
Милая женщина в бриджах с жемчужинами пропала в Приморье
Набираемся терпения: отключения холодной воды грядут во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождем
В этот день байкерам лучше не выезжать: печальную статистику мотосезона в Приморье озвучила ГИБДД
Красивейший уголок Приморья превратили в помойку
Стой, стрелять буду: на режимный объект в Приморье забрался неизвестный
Лайфхак для водителей: ГИБДД Владивостока опубликовала полезное разъяснение
Приморским пожарным пришлось выводить жильцов из горящего дома
Дождались: первый снег выпадет во Владивостоке ранним утром
Технические работы: часть Владивостока останется без света
Хапуги: жители Владивостока переживают за пса, эвакуированного с машиной