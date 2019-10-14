Синоптики рассказали, когда во Владивостоке ожидать второй снегопад

Первый снежный покров уже сошел с улиц Владивостока. Как скоро к жителям краевой столицы снова нагрянут твердые осадки, и какую погоду ожидать в ближайшие дни, рассказали корреспонденту «КП – Владивосток» приморские синоптики.

Значительная прохлада во Владивостоке продержится весь вторник, 15 октября. Ночью столбики термометров могут даже показывать слабый минус. При этом до конца недели осадков не ожидается.

В среду, 16 октября, в Приморье начнется потепление. И если сегодня в горных районах Приморья еще возможны морозы до минус 15 градусов, то начиная со среды во всем крае температура будет преимущественно со знаком плюс. Осадков не ожидается.

- Относительно холодная воздушная масса придёт за атмосферным фронтом ненадолго и с середины этой недели температурный фон начнёт ощутимо повышаться, а к предстоящим выходным столбики термометров днём могут подниматься до + 15…+18 градусов, рассказал главный приморский синоптик Борис Кубай.

Во Владивостоке также со среды воздух начнет прогреваться до 8-10 градусов выше ноля.

Снег, по словам пресс-секретаря портала «Примгидромет» Виктора Чулкова, может выпасть только лишь в начале следующей недели, 21-22 октября.