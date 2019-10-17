Крупный пожар на свиноферме в Приморье: площадь горения 1000 квадратных метров
Поздней ночью на пульт пожарно-спасательной службы Уссурийска поступило сообщение о том, что в селе Новоникольск горит свиноферма, расположенная улице Колхозная. Ближе к 4 часам сотрудники «чрезвычайного» ведомства прибыли на место, достоверность информации подтвердилась. Огнем было объято огромное одноэтажное помещение. Очаги были зарегистрированы на крыше. В самом здании в момент происшествия находились 7 животных.
Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Языки пламени распространялись так быстро, что вскоре площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Для локализации пожара потребовалось почти 2 часа. Открытое горение полностью было ликвидировано ближе к 7.
- В тушении пожара были задействованы 25 человек и 5 единиц техники. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал. Животных своевременно переместили в соседнее помещение, которое находится на безопасном расстоянии от места происшествия, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Михаил Исаметов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю. – Здание выгорело не полностью, поэтому велика вероятность, что оно подлежит восстановлению.
Локализовать очаги горения удалось лишь утром. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сейчас сотрудники МЧС занимаются осмотром крыши, чтобы не допустить повторного возгорания. Пока специалисты затрудняются озвучить даже предварительные причины возникновения пожара.
Сейчас сотрудники МЧС осматривают крышу, чтобы не допустить повторного возгорания. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU