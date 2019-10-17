Крупный пожар на свиноферме в Приморье: площадь горения 1000 квадратных метров

Поздней ночью на пульт пожарно-спасательной службы Уссурийска поступило сообщение о том, что в селе Новоникольск горит свиноферма, расположенная улице Колхозная. Ближе к 4 часам сотрудники «чрезвычайного» ведомства прибыли на место, достоверность информации подтвердилась. Огнем было объято огромное одноэтажное помещение. Очаги были зарегистрированы на крыше. В самом здании в момент происшествия находились 7 животных.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Языки пламени распространялись так быстро, что вскоре площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Для локализации пожара потребовалось почти 2 часа. Открытое горение полностью было ликвидировано ближе к 7.

- В тушении пожара были задействованы 25 человек и 5 единиц техники. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал. Животных своевременно переместили в соседнее помещение, которое находится на безопасном расстоянии от места происшествия, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Михаил Исаметов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю. – Здание выгорело не полностью, поэтому велика вероятность, что оно подлежит восстановлению.

Локализовать очаги горения удалось лишь утром. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас сотрудники МЧС занимаются осмотром крыши, чтобы не допустить повторного возгорания. Пока специалисты затрудняются озвучить даже предварительные причины возникновения пожара.