2019-10-17T06:13:49+03:00
Общество

Медведев внес Приморский край в список аутсайдеров из-за дорог

По мнению главы федерального собрания, регион освоил меньше 30% денег, выделенных на БКАД
Кристина ГРИН
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По мнению главы федерального собрания, нужно сделать все возможное, чтобы в следующем году не допустить подобной ситуации.По мнению главы федерального собрания, нужно сделать все возможное, чтобы в следующем году не допустить подобной ситуации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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16 октября Дмитрий Медведев, премьер министр России, прилетел в Екатеринбург. Одной из основных задач его рабочей поездки стала проверка освоения средств выделенных на национальный проект БКАД.

На совещании, посвященному безопасности и качеству автомобильных дорог, глава федерального собрания озвучил, что это федеральный проект, который включил в себя контракты на семь тысяч объектов. Большая часть из них – это дороги местного значения, от которых зависит комфорт и благополучие жителей регионов.

К слову, в этом году на эти цели было выделено больше 110 миллиардов рублей. По словам премьер-министра, не везде реализацию национального проекта подходит к финишной прямой. Вместе с Крымом и Чукоткой в список аутсайдеров попал и Приморский край. Главы регионов, в которых не освоили и трети выделенных средств, «получили по шапке».

- Нужно разобраться, почему это произошло. Приморье, Чукотка и Крым, там сейчас такая ситуация, - сказал Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ.

По мнению главы федерального собрания, нужно сделать все возможное, чтобы в следующем году не допустить подобной ситуации.

Ситуацию прокомментировали и в мэрии Владивостока. Там уверяют, что не все так плохо, как могло показаться. Да, процент освоения средств низкий, потому что оплачивать можно только полностью принятую работу.

Нужно отметить, что основные виды работ по большинству объектов программы в городе выполнены. Это означает, что на многих отремонтированных улицах подрядчики сейчас рисуют разметку и устанавливают дорожные знаки. Контракты рассчитаны до конца октября, то есть в ближайшее время специалисты мэрии будут проводить приемку.

Погода тоже внесла в этом году свои коррективы. И закон оставляет подрядчику возможность взять справку в местной метеослужбе и на ее основе продлить срок сдачи объекта. Однако мэр Владивостока Олег Гуменюк уже обозначил подрядчикам необходимость завершить все работы в срок, сообщили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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