Как спасти приморскую тайгу

Одной из самых горячих тем этого лета стали пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако раздутая до масштабов национальной катастрофы тема резко погасла вместе с самими пожарами.

Но при этом не сделано ничего, чтобы она не вспыхнула на следующий год. Кроме того даже по самым мягким оценкам экспертов объем теневых вырубок как минимум не уступает официальным. Эшелоны с необработанной древесиной идут в Китай, чтобы потом возвратиться в нашу страну в виде готовых изделий.

Как остановить уничтожение российского леса? Директор Института актуальной экономики Никита Исаев предложил разработать и реализовать в России федеральную концепцию «Русский лес – 2010».

- Программа, как понятно из названия, рассчитана на 10 лет. Да, мы реально оцениваем свои силы и возможности. Проблемы русского леса, не решаемые десятилетия и, не могут разрешиться в одночасье, учитывая неповоротливость государственной машины. А ведь спасать наше зеленое богатство предстоит на самом высоком уровне. В процесс должны быть вовлечены полномочные представители президента, главы регионов, федеральные профильные министерства и ведомства. Спешу опередить хейтеров: это будет не разовая акция. А запуск разработки и последующую реализацию общефедеральной концепции я возьму под личный контроль. Уверен, инициатива найдет поддержку не только у «ответственных лиц», но и у многих неравнодушных граждан нашей большой страны, - считает Никита Исаев.

Сейчас специалисты собирают по регионам экспертные мнения, на базе которых и будет прописываться федеральный документ. В рамках этой работы во Владивостоке состоится Круглый стол «Русский лес – 2030: что мы можем сделать для приморской тайги».

Свое участие подтвердили:

- Макаров Андрей Николаевич, начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах

- Евгений Владимирович Чувасов, руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF-России.

- Рамиль Мадарисович Еникеев, председатель Союза пчеловодов Приморского края

- Омелько Александр Михайлович, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

- Логинов Юрий Михайлович, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае, член общественного совета по промышленной среде при губернаторе Приморского края

- Никита Олегович Исаев, политик, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики.

Участие других экспертов и просто неравнодушных граждан приветствуется. Вход свободный.

Круглый стол состоится во Владивостоке 18 октября в 11.30, по адресу ул. Алеутская, 45 а, 6 этаж. Общественная палата Приморского края.