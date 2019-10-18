«На случай ядерной войны»: новые аскетичные остановки на Русском острове вызвали бурное обсуждение у приморцев

На Русском острове проложили новый асфальт к улицам Парис, Поспелово и Экипажная. Событие знаковое, если учесть, что дороги не ремонтировали со времен саммита АТЭС-2012. Но внимание людей приковали другие объекты – новые остановки, которые больше похожи на недостроенный бункер на случай ядерной войны.

Железобетонные остановочные павильоны «для грустных», как их окрестили в социальных сетях, возвращают в глубокое советское прошлое. Ничего лишнего – пол, одна стена и потолок. Урбанистическое решение подвергается сомнению и никак не вяжется с концепцией развития Русского острова, о котором говорят, как о будущей территории инноваций, прорывов и современной городской среды.

Причем функционал остановок непонятен – от ветра не защитит, да и дождь сможет достать ожидающих автобус людей. Здесь хорошо прятаться от ядерной зимы или учиться стойко переносить все тяготы жизни. Кстати, одна из оплеух ждет здесь же, в «советском склепе»: ждать общественный транспорт приходится стоя, лавочек нет. Но появятся. Деревянные, причем покрасят их в цвет «унылых остановок» - серый.

- Не показывайте эти остановки блогерам-урбанистам, у них инфаркт случится, - язвят пользователи в социальных сетях.

Такие павильоны установлены вдоль улиц Парис, Поспелово и Экипажная. Справедливости ради стоит сказать, что ремонт не закончен - остановки доделают и приведут в приличный вид. Один из павильонов будет стеклянный.