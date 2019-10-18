На плабазе «Петр Житников, которая неделю горела в Тихом океане, нашли нарушения пожарной безопасности

Прокуратура завершила проведение проверки по факту пожара на плавзаводе «Петр Житников». Напомним, что ровно неделю судно полыхало в Тихом океане недалеко от Итурупа. На его борту находилось почти 400 человек, к счастью, никто не пострадал.

О том, что стало причиной происшествия, пока неизвестно, рассматриваются все версии, даже не потушенная сигарета.

Сотрудники надзорного ведомства обнародовали результаты проведения доследсвтенной проверки. Оказалось, что плавбаза имеет нарушения в сфере пожарной безопасности. В связи с чем в отношении капитана-директора судна было возбуждено административное делопроизводство по статье «Нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте».

- Выявлены недостатки при реализации полномочий должностными лицами служб капитанов морских портов Находка и Владивосток ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики». Находкинский и Приморский транспортные прокуроры внесли им представления. Они находятся на рассмотрении, - отмечает Елена Барсукова, руководитель пресс-службы ДВТП. -Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора внес представления руководителям Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства в связи с ненадлежащим осуществлением государственного контроля (надзора).

Все предписания об устранении нарушений находятся на контроле прокуратуры. Расследование причины возникновения пожара пока не завершено.

Напомним, что «Петр Житников» начал гореть 23 сентября огонь возник в одном из канцелярских помещений. Капитан судна принял решение эвакуировать моряков с борта. В качестве аварийной бригады на плавбазе остались порядка 50 человек, которые занимались тушением очагов горения.

За это время в Тихом океане развернулась масштабная спасательная операция, в которой принимали участие порядка 4 судов. Одни приютили моряков, другие находились поблизости и держали ситуацию на контроле. За три дня больше 300 человек чартерные рейсы перевезли людей с «Петра Житникова» во Владивосток – порт приписки судна.

Потушить огромную плавбазу удалось лишь спустя неделю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733790" frameborder="0"></iframe> Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе.

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