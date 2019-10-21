Легенда о «ласточке»: загадочная история ныряльщика в «стрингах» из Владивостока

ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ?

«О, смотрите, он в стрингах гуляет», «какой странный, его кто-нибудь видел в одежде вообще», «да он и зимой, и летом ходит практически голым» - так реагирует жители Владивостока на публикацию с мужчиной, который гуляет по городским улицам полуобнаженным. Чаще всего его можно увидеть на набережной Спортивной гавани. Там он ныряет с пирса в довольно экстравагантных плавках.

Местные говорят, что в юности он был очень похож на Патрика Суэйзи из фильма «Грязные танцы». Нашего незнакомца называли еще ласточкой из-за того, что прыжок в море многим напоминал полет птицы. Но кто он такой, и почему о нем известно только, как о чудаке, прыгающем с вышки в стрингах?

Оказалось, что в основе легенды о «ласточке» лежит проблема «маленького человека», который довольно замкнут и скрыт, а единственный способ забыть о проблемах реалий – прыжок в воду. В эти секунды все происходящее суета, и рождается ощущение тотальной свободы.

Но кто этот загадочный ныряльщик? Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» встретилась с «ласточкой» и выяснила, что скрывается за образом городского сумасшедшего.

Сейчас жители Владивостока воспринимают его, как городского сумасшедшего.Фото: Кристина ГРИН

«ЛАСТОЧКА». НАЧАЛО.

Передо мной светловолосый зрелый мужчина. Ярко-голубые глаза будто оправдывали его любовь к морю и прыжкам. Седые пряди, пробивающиеся сквозь густые русые волосы, аккуратно уложены назад. Одет был только в шорты, демонстрируя спортивный торс и подкаченные руки. Стоит на прибрежном кафе и выглядит очень гармонично на фоне деревянных пристроек, неба и воды. Прохожие и работники знают его в лицо уже давно. «Женя, привет» - здороваются с «ласточкой» знакомые с набережной. Наш разговор начался со знакомства.

- Мне 48 лет, родился я и вырос во Владивостоке. В конце 80 закончил школу и пошел учиться в училище. Стал матросом-мотористом, проработал на флоте недолго. Понял, что не мое, поэтому ушел в охрану, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Евгений Москалев. - Прыгать с пирса я начал еще в детстве, сколько себя помню столько нырял с вышки. С трехметрового пирса я мог за раз прыгнуть 2400 раз. Это был рекорд, но я сглупил и не зарегистрировал его. Всю жизнь делаю рекорды. Воды не боялся никогда. Потом решил попробовать нырять и осенью, понравилось, вот и продолжил прыгать в разные сезоны.

С вышки он начал нырять еще в раннем детстве.Фото: Кристина ГРИН

И вот так от прыжков воду в разные времена года, Евгений пришел к прогулкам «налегке». Минимум одежды, максимум движения. Но вот на дворе конец октября, а «ласточка» продолжает ходить по улицам в одних шортах и тапочках. В руках у него черный пакет. Как выяснилось, в нем практически вся его одежда и мобильный телефон. Когда-то двухкомнатная квартира его родителей теперь не имеет к нему никакого отношения. Четыре месяца назад его спальней стал лестничный пролет в подъезде дома. Бомжом его сделали бывшая супруга и родной сын.

В этом пакете все вещи Евгения.Фото: Кристина ГРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/739043" frameborder="0"></iframe> "Ласточка" в действии.Кристина ГРИН

КВАРТИРА РАЗДОРА

С Натальей – бывшей супругой, Евгений был знаком еще со школы. Правда, в юности друг к другу никаких чувств они не испытывали. Это не любовь, которая внезапно вспыхнула через много лет. Как признается сам ныряльщик, что это был «брак по залету». Наталья забеременела, и тогда 19-летнего Евгения практически заставили жениться на девушке. Родился сын - назвали Александром. Но даже ради ребенка сохранить этот сомнительный союз так и не удалось.

Спустя три года молодые развелись по инициативе супруги. С тех пор они стали чужим. Не виделись, не общались. По словам Евгения, алименты он не платил, но помогал «чем мог». И вот спустя почти 30 лет мама с ребенком отобрали у него квартиру. Соседи крайне недовольны тем, что Евгений ночует в подъезде и ждут/ не дождутся, когда он покинет родимый дом навсегда.

- Как я понял, они уже давно промышляли этим делом. Примерно с 2017 года. Двухкомнатная квартира досталась мне после смерти родителей. Она была муниципальная, я сглупил, что ее не приватизировал. Когда мы еще были вместе, Наталья попросила меня прописать ее и ребенка, - продолжает Евгений. -У нее тогда были какие-то проблемы с квартирой. Я и прописал. Но после развода никто из них здесь не жил. Это могут подтвердить все соседи. Они просто за моей спиной приватизировали ее и подали документы, чтобы меня выселили. Аргументы, что я плохо слежу за ней, мол, вещи мои раскиданы, но это же моя квартира, жил я в ней один. Почему это кого-то должно было волновать.

Женился в 19 лет на однокласснице.Фото: Кристина ГРИН

Четыре месяца назад пришли приставы и поведали Евгению о том, что его по решению суда выселили из этой квартиры. «Приглашения» на заседания приходили, но Евгений их не видел, просто не заглядывал в почтовый ящик. 26 июня нагрянули работники, которые вынесли из дома все вещи и выбросили их в мусорный контейнер.

Сейчас в подъезде дома у него кроссовки, кофта и клеенка, которая служит ему в качестве одеяла. Вот и все. Все, что осталось от его личных вещей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/739044" frameborder="0"></iframe> Тот самый прыжок в воду..Кристина ГРИН

ЗАЛОЖНИК ОБРЕЧЕННОГО БРАКА

Все родные и близкие отказались приютить Евгения. Он был вынужден устроиться рабочим на рынке, чтобы иметь возможность хотя бы элементарно что-то есть и пить. Протянуть руку помощи не поспешил никто.

- Конечно, сейчас вся голова забита проблемой с квартирой. Понятия не имею к кому обратиться, чтобы вернуть себе свой дом. Понимаю, что сейчас ударят морозы, а мне просто некуда пойти, да и денег на съем квартиры тоже нет, может смогу снять хотя бы комнату, но тоже сомнительно, - говорит Евгений. – Эти самые прыжки в воду помогают мне абстрагировать от всех проблем. В голове в это время нет никаких мыслей. В эти секунды я другой человек.

Работает Евгений на рынке.Фото: Кристина ГРИН

Вот так за мгновение Евгения стал бомжом и лишился родных. Ходя по набережной в стрингах, он не чувствует стеснения и комплексов. Весь в себе. На удивления зевак ему нет дела. Но сейчас он просит о помощи у всех тех, кто когда-то восхищался его прыжками. Увидев его на улицах города, перестаньте думать о нем как о городском сумасшедшем. Лучше подойдите к нему и узнайте, не нужна ли ему помощь.

А если на чистоту, то сколько таких «Евгениев» ходят по городу? Все что они получают это осуждение, насмешки и отвращение со стороны общества. Никому и дела нет до их проблем, боли и переживаний. Но ведь все мы люди, и должны оставаться людьми несмотря ни на что, не проходя мимо чужой беды.