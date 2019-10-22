Подарок вместо лета: синоптики дали прогноз на снегопад во Владивостоке

Снега во Владивостоке, похоже, ожидают многие, судя по тому, как широко эта тема обсуждается в информационном пространстве. Стоит только вспомнить: какой ажиотаж вызвал первый снег, который прошел 14 октября. «КП-Владивосток» расскажет все существующие версии на счет прихода зимы, которые прокомментирует специалист.

Жители Владивостока и всего Приморья обсуждают два варианта развития событий: либо снег пойдет в конце октября, либо в начале ноября. То есть, грубо говоря, на следующей неделе. Ожидается, что в регионе пройдет мокрый снег, а вот где именно – не сообщается.

Как рассказал Виктор Чулков, пресс-секретарь «Примгидромета», вполне вероятно, что в конце этой недели действительно пройдет мокрый снег. Однако ожидаются осадки в северных районах края, не во Владивостоке.

Также специалисты не исключают, что может пойти снег в горных районах, где даже дневные температуры уже давно упали ниже ноля. А вот в южных районах воздух еще прогревается до +12…+15, поэтому здесь снегопада ждать точно не нужно. Но вот дождь подпортить настроение может. В пятницу на юге Приморья ожидаются осадки.

- Это второй год подряд, когда мы имеем дело с затяжной теплой осенью с мягким переходом в зиму. Обычно для Приморского края свойственна резкая смена сезонов. Однако пока синоптики не готовы сказать, что эта зима тоже будет мягкой, - рассказала Марина Парфенова, главный редактор портала «Примпогода».

Начало ноября на юге Приморья и во Владивостоке будет мягким, а погодные условия не слишком благоприятными для снегопадов. Температура воздуха будет в пределах +9 градусов, а ветер – умеренный. Ясно одно: снега во Владивостоке пока не предвидится.