Кожемяко послал беглого депутата из Приморья со своей многоэтажкой в Снеговую Падь

Жители «Лесного квартала» во Владивостоке на Русской улице протестуют против строительства еще трех жилых домов в микрорайоне, считая, что от такого количества новых соседей комплекс попросту «лопнет». Мало того, что, по словам граждан, поликлиники, школы и детские сады переполнены, так еще и из-за новых зданий регулярно будет возникать транспортный коллапс. Застройщик до сих пор игнорировал жалобы жильцов и, не проведя общественных слушаний, начал работы. За приморцев вступился губернатор, приехав на место и ознакомившись с проектом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Три здания входят в так называемый «Эко-квартал», застройщиком которого, по словам жителей «Лесного квартала», выступают те же люди, которые занимались возведением их домов. Мол, название поменяли, но главный инженер и хозяин остались те же.

- Этот же застройщик при продаже квартир нам всем обещал построить на месте теперь уже «Эко-квартала» образовательное учреждение и административный центр. Сейчас же он сделал проект на жилые дома, - рассказала журналистам VL представитель ТСЖ «Эдельвейс» Олеся.

На данный момент строители, пытаясь впихнуть дома на слишком маленький для этого клочок земли, уже залезли на детскую площадку. Жители, недоумевая от жадности застройщика, попросили помощи у властей. Были даже готовы, в случае чего, писать президенту. Подписи собрали. Правда такие кардинальные меры им все же могут не понадобиться. Вчера вечером, 22 октября, Олег Кожемяко прибыл по приглашению жителей и, лично осмотрев территорию под застройку, вынес вердикт: проект требует корректировки.

- Исходя из существующего проекта, третий дом здесь никак не вписывается, по двум остальным тоже необходимо пересмотреть решения, уделив внимание благоустройству территории. Я прекрасно понимаю возмущение жителей, которые выступают против этой стройки. Более того, нужно подумать о тех, кому продадите квартиры, в каких условиях они будут жить – ни проезда, ни придомовой территории, – обратился глава края к застройщику. - Зачем воевать с людьми? Мы вам лучше другой участок дадим для третьего дома, может, в районе Снеговой Пади.

Губернатор также дополнил, что нужно обязательно предусмотреть зеленую зону и парковку вокруг двух домов. Представители застройщика, в свою очередь, пообещали все благоустроить. О строительстве третьего дома обеим сторонам конфликта еще придется договориться.

Интересным фактом в этой ситуации выступает то, что компания, занимающаяся строительством, на 99% принадлежит OPEN SOURCE, LLC, которую, по данным СМИ, контролирует беглый экс-депутат Заксобрания Приморья и бизнесмен Юрий Степанченко. Именно Степанченко когда-то строил этот микрорайон, а также участвовал в других девелоперских проектах города.

Степанченко стал одним из бенефициаров знаменитой продажи за бесценок нескольких зданий во Владивостоке, которая легла в основу дела Мещерякова. Главный фигурант - экс-руководитель управления Росимущества Игорь Мещеряков - получил в итоге 11 лет колонии. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалось больше 10 человек, а вот Степанченко скрылся от преследования в США, где сейчас и проживает. Зато в Приморье периодически наведывается его дочь Наталья, известная под псевдонимом Натали Юра - талантливая девушка, певица, актриса, успела заявить о себе в Голливуде - снялась в одном фильме с Брюсом Уиллисом! А в Приморье успевает помогать бизнесу отца - собирать плату с арендаторов тех зданий, которые после приговора по делу Мещерякова оказались под арестом.

Одно из таких зданий - на Луцкого, 21, - занимает краевой телеканал "ОТВ-Прим", сотрудники которого недавно сообщили, что старые владельцы, связанные со Степанченко, пытаются их оттуда буквально выдавить. Подход к зданию перерыли, в самом здании создали невыносимые условия для работы.