Крупный пожар в ТОР «Надеждинская» во Владивостоке: сгорело 500 квадратных метров здания

В четверг, 24 октября, на пульт пожарной охраны поступила информация о том, что в селе Шмидтовка горит крыша строящегося здания. Когда сотрудники «чрезвычайного» ведомства прибыли на место происшествия, кровля здания была объята огнем. Они приступили к незамедлительному тушению очагов горения. К тому момент площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

Спустя меньше часа пожарным удалось локализовать открытое горение. Сейчас сотрудники ведомства занимаются проливкой конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.

- Пострадавших в результате происшествия нет, в строящемся здании в момент пожара никого не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - При тушении было задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Следом появилась информация, что сгорела крыша завода, который в дальнейшем должен был заняться переработкой комбикорма. Однако сведения не подтвердились.

- У нас все в порядке, горело не наше здание, - отметила в разговоре с «КП-Владивосток» Людмила Текутьева, генеральный директор ГК «Арника».

Причину возникновения пожара еще предстоит выяснить сотрудникам Госпожарнадзора.