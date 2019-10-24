Летняя Бизнес-спартакиада Приморья-2019: борьба накаляется

На лучших площадках Владивостока продолжаются напряженные баталии 17 Бизнес-спартакиады Приморья. Уже прошли турниры по нескольким видам спорта, поэтому «копилки» команд постоянно пополняются заработанными очками.

6 октября на трассах Примринга состоялись зрелищные заезды по картингу. В женском зачете участвовали 11 команд, в мужском - 12. Учитывая, что Владивосток остается одним из самых автомобильных городов России, участники показали отличные результаты. Среди женщин места распределились следующим образом: на первую позицию вышли картингистки DNS, вторую заняла компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», третью - объединение предпринимателей «Опора России». У мужчин лучший результат показали спортсмены-любители ГК «Доброфлот», второй – DNS и третий - «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

В пейнтболе, состязания по которому прошли 13 октября, участвовали 14 команд. На этот раз лидерами азартной, очень эмоциональной борьбы стали команды Дальневосточного ГУ Банка России, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и DNS.

Особой популярностью на Летней Бизнес-спартакиаде Приморья традиционно пользуется боулинг, поэтому игры проходят в несколько этапов. Так, на данный момент состоялись соревнования у двух подгрупп, по итогам которых первое место с результатом 1684 очка занимает «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», второе - «Опора России» (1631), третье – ГК «Доброфлот», набравший 1513 очков. Третий этап игр запланирован на 24 октября, а финальный розыгрыш – на 31 октября в развлекательном комплексе «Фабрика» на проспекте 100 лет Владивостоку, 54А.

20 октября оказалось насыщенным по спортивным событиям. В этот день в настольном теннисе мерились силами 10 команд, и 12 - показали класс игры в бильярд. Мастерство в настольном теннисе женской половины спортсменов судьи оценили следующим образом: первое место завоевала команда «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», второе занял «Примтеплоэнерго», замыкает тройку лидеров DNS. У мужчин таблица в этом виде спорта выглядит так: DNS, «Опора России». «Примтеплоэнерго». Лучшими бильярдистами 17 Бизнес-спартакиады Приморья стали команды: у женщин – DNS (1-е место), «Опора России» (2-е место), Центр развития предпринимательства г.Владивостока (3-е место); у мужчин соответственно - Центр развития предпринимательства г.Владивостока, Дальневосточное ГУ Банка России, Приморское агентство рекламы и информации.

Завершающие выходные октября обещают быть жаркими: 26 и 27 октября в СОШ № 83 пройдут соревнования по волейболу, победу в которых будут оспаривать 9 команд. А 27 октября в тире на Водной станции ЦСКА спортсмены продемонстрируют «королевскую» точность в пулевой стрельбе. Завершит соревновательную программу турнир по мини-футболу, который состоится 2 и 3 ноября на закрытом футбольном поле «Тигр».

Кто станет победителем – покажут дальнейшие соревнования. Но совершенно точно: он будет назван 9 ноября на торжественной церемонии закрытия 17 Бизнес-спартакиады Приморья и получит из рук чемпиона предыдущей спартакиады - команды ДВО РАН - переходящий хрустальный Кубок и специальный приз от партнера проекта – компании «Ниссей».

Официальный партнер Бизнес-спартакиады Приморья - компания «Ниссей», один из крупнейших поставщиков товаров из Японии на рынок России. Эксклюзивный дистрибьютор ведущих торговых марок внутреннего рынка Японии имеет многолетний опыт международной деятельности и грамотно сформированный бизнес-кейс. Партнерство с «Ниссей» - залог успеха, процветания и динамичного роста вашего бизнеса!

Еще одним официальным партнером Бизнес-спартакиады Приморья является Coca-Cola HBC (ЭйчБиСи) в России - один из крупнейших инвесторов среди производителей товаров народного потребления. Компании принадлежат 10 современных заводов по производству безалкогольных напитков и соков от Санкт-Петербурга до Владивостока. Компания производит и предлагает ассортимент прохладительных напитков под всемирно известными брендами: Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, соковую продукцию под товарными знаками «Добрый», Rich, «Моя Семья».